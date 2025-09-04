내란특검, 민주당 박선원 의원 참고인 출석…외환 의혹 조사

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 4일 더불어민주당 박선원 의원을 참고인 신분으로 소환했다.



특검팀은 '평양 무인기 투입 작전' 등 외환 의혹과 관련해 이날 오후 2시께부터 박 의원을 참고인으로 불러 조사 중이다.

더불어민주당 박선원 의원이 4일 참고인 신분으로 내란특검이 위치한 서초구 서울고검으로 들어서며 기자의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

박 의원은 특검팀에 출석하면서 "새 정부 출범 후 자체적 감찰·감사도 제대로 진행되지 않는 상태에서 특검이 내란의 실체를 규명하고 외환 유치 부분을 파고드는 데 상당히 어려움이 있을 것이라고 생각한다"며 "오늘 조사에서 성실히 진술해 특검의 '사초쓰기'를 단 한 자라도 거들고자 한다"고 말했다.



무인기 작전 의혹 등과 관련한 세부 제보 내용을 공개할 계획이냐는 취재진의 질의에는 "특검팀이 조사하고 요구하는 부분에 대해 응당 할 수 있는 부분이라면 다 할 예정"이라고 답변했다.



박 의원은 앞서 군 내부 제보 등을 토대로 윤석열 전 대통령이 전략적 고려 없이 개인적인 복수심으로 북한 무인기 투입을 지시했다고 주장한 바 있다. 김용대 드론작전사령관이 직접 무인기 작전을 지시했다는 의혹과 국군방첩사령부가 작전 은폐에 조직적으로 개입한 의혹 등도 제기했다.



박 의원은 대통령 통일외교안보전략비서관, 국가정보원 1차장과 기획조정실장 등을 지낸 외교·안보 분야 전문가다. 현재 국회 정보위원회 간사를 맡고 있으며 국방위원회 위원이다.

