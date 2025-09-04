윤은혜, 누굴 만나려고 이렇게 열심히 사나… "13년 동안 연애 안 해"

윤은혜가 13년 동안 연애를 하지 않은 이유를 공개했다. 유튜브 채널 '나래식' 영상 캡처

베이비복스 윤은혜가 13년 동안 연애를 하지 않은 이유를 공개했다.

3일 유튜브 채널 ‘나래식’에는 ‘베이비복스 | 황소개구리 먹고 대한해협까지 건넌 1세대 걸그룹 | 야만의 시대, 차 털린 썰, 혹독한 예능, 불화설 해명’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서는 ‘완전체’로 뭉친 베이비복스 김이지, 이희진, 심은진, 간미연, 윤은혜가 출연해 다양한 이야기를 나눴다. 이들은 그 시절 1세대 여자 아이돌로 살아가며 다양한 예능에서 얼굴을 비치면서 힘들었지만 좋은 추억으로 남은 이야기를 풀어놓았다.

그 중 특히 시선을 끈 것은 “13년 동안 연애를 하지 않았다”는 윤은혜의 고백이었다.

이날 박나래는 미혼인 이희진과 윤은혜를 향해 이상형을 물으며 “소개팅을 주선해 주겠다”고 말했다. 이희진은 “바람 안 피우고 끼 없는 남자. (베이비복스) 멤버들과 잘 어울릴 수 있는 사람”이라고 답했다.

반면, 윤은혜는 “나이가 들수록 디테일한 조건들이 많이 늘어났다. 더 내려놓고 싶은데…”라면서 말끝을 흐렸다.

이어 윤은혜는 “사실 제가 이제 13년 동안 연애를 안 하다 보니까, 내가 아깝다는 생각이 더 많이 드는 것 같다”고 고백했다.

윤은혜는 “그런 생각이 들다 보니까, 적어도 나보다 존중하고 존경할 수 있는 사람, 술과 담배를 하지 않으며 가치관이 같고 성실하면서도, 카리스마가 있으면 좋겠다”고 말했다.

“카리스마가 있어야 하는데, 또 성품이 좋아야 한다는 거잖아”라면서 별안간 심각한 표정이 된 박나래에게, 윤은혜는 “인생을 너무 혼자 책임지고 사는 시간이 많다 보니까, 결혼해서는 좀 기대고 싶다”고 덧붙였다.

점점 심각해지는 표정을 짓던 박나래에게 윤은혜는 “해줄 것도 아니면서 왜 물어본 거냐”고 장난스레 다그쳤고, 박나래는 “계속 해 주려고 생각하면서 누가 있을까 생각하고 있다”고 말했다.

이에 윤은혜는 “만약에 오늘 연락 없으면 나 좀 섭섭해 할 거다”라면서 소개팅에 대한 의지를 내비쳤다.

하지만 박나래는 “(머릿속에서) 이렇게 거르고, 거르고 보니까, 괜찮은 오빠들이 없어요”라면서 사실상 ‘소개팅 주선 포기’를 선언해 웃음을 안겼다.

이정문 온라인 뉴스 기자 moon77@segye.com

