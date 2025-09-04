렉서스, ‘2025 렉서스 영파머스’ 모집

사진=렉서스코리아 제공

렉서스코리아는 9월 4일부터 15일까지 ‘2025 렉서스 영파머스(LEXUS Young Farmers)’를 모집한다고 4일 밝혔다.

2018년 시작된 ‘렉서스 영파머스’는 전국 각지에서 친환경 농법을 실천하는 청년 농부를 발굴·지원하는 프로그램으로, 지금까지 총 24명이 선발됐다.

참가 농부들은 제초제·화학비료·농약 사용을 지양하며, 토양과 생태계를 보전하고 지역사회와 상생하는 농업을 이어가고 있다.

렉서스코리아는 올해 총 4명의 영파머스를 선정하며, 역대 영파머스와 외부 전문가로 구성된 심사단의 평가를 거쳐 인터뷰와 현장 평가를 거쳐 최종 선정한다.

선정된 ‘렉서스 영파머스’에게는 △렉서스 복합문화공간 커넥트투(CONNECT TO)와 협업한 계절 음료·디저트 개발 △홍보 영상 제작 △렉서스 브랜드 협업 프로젝트 참여 △렉서스 차량 시승 기회 등 다양한 혜택이 제공된다.

이병진 렉서스코리아 부사장은 “렉서스 영파머스는 자신만의 철학과 소신을 지닌 농부들과 함께 지속가능한 농업의 가치를 널리 알리며, 소상공인을 지원하는 사회공헌 활동으로 성장해왔다”며 “앞으로도 미래 농업을 이끌어갈 농부들과 함께 다양한 소비자 접점을 넓히고, 환경과 사회가 공감할 수 있는 활동을 이어가겠다”고 말했다.

한편, 렉서스코리아는 영파머스 활동을 통해 자신만의 철학과 소신을 지닌 농부들의 이야기를 소비자에게 전하는 접점을 지속적으로 확대하고 있다. 커넥트투에서는 영파머스 농산물을 활용한 계절 메뉴와 스페셜 음료·디저트를 선보이며, 소비자들이 일상 속에서 지속가능한 식문화를 경험할 수 있도록 하고 있다.

이동준 기자 blondie@segye.com

