李대통령 국정운영 ‘잘하고 있다’… 5%P 오른 62% [NBS]

이재명 대통령이 국정운영을 잘하고 있다는 평가가 60%대를 회복했다는 여론조사 결과가 4일 나왔다.

이재명 대통령이 3일 경기 안산시 새솔다이아몬드공업에서 K-제조업 기업현장 간담회를 하고 있다. 대통령실통신사진기자단

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 1~3일 만 18세 이상 남녀 1005명을 대상으로 진행한 NBS(전국지표조사)에 따르면 이 대통령의 국정운영에 대해 '잘하고 있다'는 긍정 평가가 62%로 집계됐다.

이는 직전 조사(57%)에 비해 5%포인트(p) 상승한 수치다. 반면 ‘못하고 있다’는 부정 평가는 28%로 5%p 줄었다. 이밖에 10%는 ‘모름·무응답’으로 집계됐다.

응답자 62%는 이재명 정부의 국정운영 방향성에 대해 ‘올바른 방향으로 가고 있다’고 답했다. ‘잘못된 방향으로 가고 있다’는 응답률은 31%로 나타났다.

정책 분야별 긍정 평가는 복지(66%), 외교(62%), 경제(53%), 대북(52%), 부동산(50%) 순으로 조사됐다.

이번 조사는 국내 통신 3사가 제공하는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사 방식으로 진행됐다. 응답률은 14.4%(1005명)이며 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

