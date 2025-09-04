고(故) 이희호 여사 뜻 이어…‘사랑의친구들 바자’ 28주년

올해로 28주년을 맞이한 ‘사랑의친구들 바자’가 20일 서울 정동 이화여고 유관순기념관에서 열린다. 사랑의친구들 바자는 IMF 외환위기로 어려움을 겪는 어린이들을 돕기 위해 고(故) 이희호 여사가 1998년에 시작한 행사다.

바자에서는 의류, 생활용품을 저렴한 가격에 살 수 있고, 아나바다 장터와 먹거리 장터도 선보인다. 제철 농산물과 지역 특산품을 한자리에서 만나볼 수 있는 특산품 코너도 준비돼 있다. 일본에 거주하는 한국인이 ‘일본 사랑의나눔’을 통해 직접 가져온 물품도 판매된다.

2025 ‘사랑의친구들 바자’ 포스터. 사랑의친구들 제공

기증품 경매도 열린다. 이희호 여사와 우원식 국회의장, 강경화 전 외교부 장관 등 유명인사들이 기증한 물건이다.

대학 동아리 밴드인 한모금과 어린이노래그룹 작은평화, 훌라헤븐, 떼떼 아저씨의 에코매직쇼(마술), 예동어린이합창단 등 다양한 공연도 펼쳐진다.

이번 바자에는 하나금융나눔재단을 비롯한 백여개 기업과 단체, 자원봉사자 300여명이 함께 한다. 바자에서 모아진 수익금은 어려운 어린이들을 위한 지원에 사용될 예정이다.

김세희 기자 saehee0127@segye.com

