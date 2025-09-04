“당이 성추행 피해자 외면”… 강미정 조국혁신당 대변인, 탈당 선언

강미정 조국혁신당 대변인이 당내 성추행·괴롭힘 문제에 대한 미진한 조치에 항의하며 탈당을 선언했다.

강 대변인은 4일 국회 소통관에서 탈당 기자회견을 갖고 “(당의) 참담한 현실을 말씀드리기 위해 이 자리에 섰다”며 당내 잇따른 성비위 사건과 이후 발생한 2차 가해를 고발했다.

강미정 조국혁신당 대변인이 4일 서울 여의도 국회 소통관에서 당내 성비위 의혹과 관련한 탈당 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

그는 “당내 성추행 및 괴롭힘 사건으로 피해자 중 한 명이 지난달 당을 떠났다”며 “해당 사건과 관련해 당의 쇄신을 외쳤던 세종시당 위원장은 1일 제명됐고 함께 했던 운영위원 3명도 징계를 받았다. 피해자를 도왔던 조력자는 품위유지 위반 징계를 받고 며칠 전 사직서를 냈다”고 말했다.

그러면서 “성비위 문제를 여성위원회 안건으로 올렸던 의원실 비서관은 당직자에게 폭행을 당했다. 사건은 검찰에 송치됐지만 소 취하를 종용받고 있다”며 “이것이 제가 침묵을 끊고 이 자리에 설 수밖에 없는 이유”라고 설명했다.

강 대변인은 “당은 피해자들의 절규를 외면했다”며 “윤리위와 인사위는 가해자와 가까운 인물들로 채워졌고 외부 조사기구 설치 요구는 받아들여지지 않았다”며 “그 과정에서 ‘너 하나 때문에 열 명이 힘들다’는 등의 피해자에 대한 또 다른 가해가 쏟아졌다”고 비판했다. 이어 “사건이 접수된 지 다섯 달이 되어 가는 지금까지도 당의 피해자 지원 대책은 그 어떤 것도 마련되지 않았다”고 지적했다.

앞서 조국혁신당의 한 당직자는 중앙당 당직자인 A씨가 10개월 가까이 지속적인 성희롱·성추행을 했다며 경찰에 고소했다. 피해자는 이 사실을 당 윤리위원회와 여성위원회에 알렸지만 적절한 진상조사가 이뤄지지 않았다고 주장했다. 이 사건을 비롯해 피해자에 대한 괴롭힘 등 2차 가해도 발생한 것으로 알려졌다.

한편 강 대변인의 주장과 관련해 조국혁신당은 “당헌·당규에 따라 피해자 요구사항을 모두 수용한 관련 절차를 마쳤다”며 “그럼에도 사실과 상이한 주장이 제기된 점에 대해 유감을 표명한다”고 반박했다.

김기환 기자 kkh@segye.com

