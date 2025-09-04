송하윤, 학폭 의혹 밝혀질까 "안 때릴게 하고 또 때려"

SBS '궁금한 이야기 Y' 방송화면 캡처

배우 송하윤의 학교폭력(학폭) 의혹이 SBS '궁금한 이야기 Y'에서 다뤄진다.

SBS '궁금한 이야기 Y' 제작진은 지난 3일 소셜미디어를 통해 오는 5일 방송 예고편을 공개하면서 학폭 의혹에 휩싸인 송하윤과 관련된 내용을 다룬다.

예고편에 따르면, 학폭 제보자로 추정되는 남성은 '궁금한 이야기 Y' 제작진과 인터뷰를 통해 "악마죠. '야, 안 때려. 이제 안 때릴게' 그러고선 또 때리고. 미안하다는 말 한마디도 없었다"고 주장했다.

또 다른 제보자는 "선배가 때리면 맞아야지…"라며 "전치 3주인가…"라며 구체적인 피해 상황을 주장한 목소리도 나왔다.

제작진은 송하윤 측 법률대리인을 찾아 인터뷰를 요청했지만 "응대하기 어려울 것 같으니 나가달라"는 말을 들은 정황도 예고편에 담았다.

앞서 남성 A씨는 지난해 4월 JTBC '사건반장'을 통해 송하윤에게 학폭 피해를 업었다고 주장했다. 이에 송하윤 측은 "사실무근이다. 일면식도 없다"라고 의혹을 부인했다.

A씨는 그럼에도 이후 지속적으로 학폭 피해를 주장했다.

송하윤 측은 최근 A씨를 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 및 위계에 의한 업무방해 혐의로 형사고소했다. 직후 A씨를 업무방해 및 협박죄 등으로 추가 고소했다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]