현대차, 미국서 첫 해외 인베스터데이 연다… 중장기 전략 발표

미국의 고율 관세로 수익성 악화에 직면한 현대자동차가 미국 현지에서 중장기 전략을 발표한다.

현대차는 오는 18일(현지시간) 미국 뉴욕 더 셰드에서 ‘2025 최고경영자(CEO) 인베스터 데이’를 개최한다고 3일 공시했다.

현대차는 그동안 연례 CEO 인베스터 데이 행사를 통해 중장기 전략과 재무 목표를 발표해왔으며, 해외에서 여는 것은 이번이 처음이다.

올해 도널드 트럼프 대통령의 수입차 고율 관세를 맞닥뜨린 현대차가 어떤 대응 전략과 판매 목표를 내놓을지 주목된다.

앞서 지난해 열린 CEO 인베스터 데이에서 현대차는 2030년 전기차 200만대·글로벌 555만대 판매, 전기차 21종·하이브리드차 14종 구축 등을 골자로 하는 중장기 전략 ‘현대 웨이’를 공개했다.

기아의 경우 올해 4월 2025 CEO 인베스터 데이에서 2030년 중장기 목표를 당초보다 11만대 적은 419만대로 하향 조정했다.

현대차가 미국 중장기 투자 계획과 방향성을 새롭게 공개할지도 관심이 쏠린다.

현대차가 작년 발표했던 10개년(2024∼2033년) 투자 규모는 120조5000억원으로 전년 대비 10.1％ 증가한 수준이었다.

지난 3월 현대차그룹은 향후 4년간 미국에 총 210억달러(약 31조원)를 투자하겠다는 계획을 밝혔고 지난달 한미정상회담을 계기로 그 규모를 50억달러 증가한 260억달러로 늘렸다.

