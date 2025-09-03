우원식 “7년 만에 다시 봅니다” 김정은 “네”…열병식 참관 전 짧은 대화

중국 전승절 기념행사 참석차 베이징을 방문 중인 우원식 국회의장이 3일(현지시간) 공식 행사장에서 북한 김정은 국무위원장과 만나 악수를 하며 인사를 나눴다.
의장실에 따르면, 중국 정부의 공식 초청으로 제80주년 중국 전승절 열병식 및 환영 리셉션 오찬에 참석한 우 의장은 이날 열병식을 참관하기 전 김 위원장과 수인사를 나눴다.
우 의장은 톈안먼(天安門) 망루에 오르기 전 대기실에서 김 위원장과 악수하며 “7년만에 만나서 반갑다”고 말했고, 김 위원장은 “네”라고 짧게 답한 것으로 알려졌다.
우 의장이 김 위원장과 만난 것은 이번이 두 번째다. 우 의장은 민주당 원내대표 때인 2018년 남북정상회담 당시 환영 만찬 행사에서 김 위원장과 만난 적이 있다.
이날 깊은 대화가 오가는 자리는 아니었으나 이재명 정부 들어서 처음으로 국가 의전 서열 2위인 우 의장이 김 위원장과 만나면서 남북 관계 측면에서 주목을 받았다.
국회의장실 관계자는 “당초 만남이 어려울 것으로 예상했는데 조우가 됐다는 것 자체가 의미가 있다”고 말했다.
우 의장은 또 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만나 러시아에서 활동하고 있는 130개 한국 기업에 관심을 가져 달라고 당부헀다.
푸틴 대통령은 이 자리에서 남북 관계와 한반도 문제에 각별한 관심을 표명했고, 우 의장에게 ‘남북 관계를 어떻게 보고 있는지’, ‘북러정상회담 기회에 김 위원장에게 어떤 메시지를 전해주면 좋겠는지’를 물었다고 의장실은 전했다.
우 의장은 “남북이 평화와 번영의 시대를 열어나가기를 희망한다”며 “여러 어려운 상황에서도 한반도에 평화를 정착시켜 나가는 일이 지금 매우 중요하며, 이를 위해 노력하겠다”고 답변했다.
우 의장은 오는 4일 중국 측 공식 카운터파트인 전국인민대표대회(전인대·중국의 국회 격) 상무위원장과 면담한다. 중국의 경제·과학기술·미래산업을 담당하는 딩쉐샹 국무원 부총리와도 만날 예정이다.
