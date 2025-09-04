가맹점·본사 갈등에 ‘피자집 칼부림’ 참사

서울 관악구 조원동의 한 피자가게에서 3일 칼부림 사건이 발생해 3명이 사망했다. 경찰은 가맹점주인 피의자가 매장 인테리어 문제를 둘러싸고 본사 측과 갈등을 빚었단 사실을 확인하고 정확한 경위를 조사 중이다. 사망한 피해자 3명 중 인테리어 업자 2명 외에 나머지 1명이 이 피자가게 프랜차이즈 본사 임원으로 확인되면서다.

3일 서울 관악구 조원동 칼부림 사건 현장에서 과학수사대가 현장조사를 하고 있다. 뉴시스

세계일보 취재를 종합하면 가게 점주 A(41)씨가 이날 오전 10시57분 관악구 조원동에 있는 한 프랜차이즈 피자가게에서 본사 임원 B(49)씨, 부녀지간인 인테리어 업자 C(60)씨와 D(32)씨 등 3명을 흉기로 찔렀다.

피해자들은 사건 발생 직후 인근 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌다. A씨는 범행 직후 자해해 중상을 입고 당국에 구조돼 치료받고 있다. 경찰은 치료가 끝나는 대로 A씨의 신병을 확보해 구속영장 청구 여부를 검토할 방침이다.

피해자들은 이날 오전 A씨가 운영하는 매장의 개·보수 여부와 인테리어 업체 지정 문제를 정리하기 위해 해당 가게를 방문했다. 대화 도중 말다툼이 벌어지자 A씨는 주방에 있던 흉기로 범행한 것으로 조사됐다.

본사 측은 이날 입장문을 통해 “(이들 갈등은) 가맹점주가 직접 계약한 인테리어 업체와의 문제였다”며 “(본사는) 양측 갈등을 적극 중재하려고 노력해왔다”고 밝혔다.

경찰 관계자는 “사업상 갈등으로 인해 벌어진 사건으로 추정 중”이라며 “피의자는 치료 후 신병을 확보해 자세한 조사를 이어갈 것”이라고 말했다.

이예림·소진영·윤준호 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]