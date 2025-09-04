인천상륙작전 기념주간 축제 풍성

인천시는 제75주년 인천상륙작전 기념주간 행사를 국가보훈부·해군·해병대와 공동으로 12∼18일 일주일간 개최한다고 3일 밝혔다. 참전용사의 희생은 기리면서 ‘국제평화도시 인천’ 위상을 강화하기 위해 마련됐다.



일정을 보면 인천상륙작전에 필요한 모든 첩보를 수집하라고 지시한 ‘엑스레이(X-ray) 작전’ 특수임무전사자 14위를 기리는 추모식이 시작이다. 이후 15일 중구 자유공원과 월미공원에서 맥아더 장군 동상 헌화, 해군 첩보부대 전사자 추모식 등이 마련된다.



가장 큰 볼거리로 재연행사가 꼽힌다. 내항 8부두 일대에서 해군 상륙함과 고속상륙정, 해상작전헬기, 한국형 상륙돌격장갑차 등이 참여해 실제를 방불케 하는 작전을 선보인다.



시는 최초 상륙지인 월미공원 그린비치에 한국을 비롯한 미국, 영국, 호주, 뉴질랜드, 캐나다, 프랑스, 네덜란드 등 8개 참전국과 참전용사의 희생·헌신을 기리는 높이 4.7m 기념 조형물을 제막한다. 시는 다양한 문화 프로그램도 준비했다. 12일부터 전쟁 속 희망을 그린 창작뮤지컬 ‘그 밤, 불빛 하나’가 부평아트센터와 인천중구문화회관에서 총 5회 올려진다. 13일에는 프랑스 파리나무십자가 소년합창단이 아트센터인천 콘서트홀에서 평화의 화음을 선사한다.

인천=강승훈 기자 shkang@segye.com

