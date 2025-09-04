넥스트레이드 ‘거래량 규제’ 최대 1년 유예

금융당국이 대체거래소(ATS) 넥스트레이드(NXT)의 거래량 규제를 한시적으로 유예하기로 했다. 대체거래소가 예상보다 빠른 성장세를 보이면서 규제로 인한 거래중단이 현실화하자 이로 인한 투자자 피해를 최소화하기 위한 조치다.



3일 금융위원회는 정례회의를 거쳐 대체거래소의 거래 한도 규제를 제한적·한시적으로 유예한다고 밝혔다.

서울 여의도 넥스트레이드 본사 모습. 연합뉴스

금융위는 먼저 현재 6개월간 일평균 개별 종목 거래량이 한국거래소 거래량의 30%를 넘길 수 없게 돼 있는 대체거래소 관련 규정을 완화해 한국거래소 거래량의 100%를 넘지 않을 경우 최대 1년까지 제재하지 않기로 했다.



다만 이를 위해선 제재를 하지 않는 기간(비조치 기간) 동안 전체 매매 체결 종목 수를 700개 이하로 유지해야 한다. 또 넥스트레이드는 시장 전체 한도 준수를 위한 거래량 예측·관리 방안을 10월 내에 마련하고 매월 거래량 관리현황을 점검해 금융감독원에 보고해야 한다. 또 투자자들이 호가의 효력 범위를 선택할 수 있는 새로운 호가 체계 개발에도 착수한다.



유예기간 동안 시장 전체 거래대금이 한국거래소의 15% 미만으로 제한되는 이른바 ‘15%룰’은 그대로 유지한다. 다만, 예측하기 어려운 변동으로 월말 기준을 일시적으로 초과할 경우 2개월 내 해소하면 제재하지 않기로 했다.



아울러 금융위는 유관기관과 공동으로 추가 거래 한도 관리방안을 추진하기로 했다. 금감원은 자동주문전송(SOR) 시스템을 분석하고 최선집행의무 적합 여부를 점검할 예정이다.

박미영 기자 mypark@segye.com

