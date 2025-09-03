더 멀어진 휴전…러, 푸틴 中전승절 참석중 우크라 공습

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 중국 전승절 80주년 열병식을 참관하는 동안 러시아가 우크라이나 전역에 대대적인 공습을 펼쳐 5명이 다쳤다.



우크라이나 공군은 러시아가 쏜 드론 502대 중 430대와 미사일 24발 중 21발을 격추 또는 무력화했으나 나머지 드론과 미사일이 14개 지점을 타격했다고 3일(현지시간) 밝혔다.



로이터·AFP 통신에 따르면 이번 공습으로 주로 중부와 서부 지역의 주거용 주택과 민간 기반 시설이 피해를 입었다고 각 지역 당국이 전했다. 중부 키로보흐라드주 즈나미얀카의 철도 노동자 4명이 다쳐 병원으로 이송됐으며 수십 편이 최장 7시간 지연을 겪었다.



현지 구조 당국은 즈나미얀카에서 이들 노동자 4명을 포함해 총 5명이 다쳤고, 주택 28채가 파손됐다고 전했다.



서부 체르니히우주에서는 민간 기반시설이 공격받아 3만 명에 대한 전력 공급이 중단됐다고 비야체슬라우 차우스 체르니우 주지사가 말했다.



서부 도시 흐멜니츠키에서는 대중교통 운행에 심각한 차질이 빚어지고 있으며 아파트 등 건물도 화재가 발생하거나 파손됐다.



또 다른 서부 도시 이바노프란키우스크에서는 9천㎡에 달하는 저장 시설이 불길에 휩싸였다.



이번 공격은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 시진핑 중국 국가주석, 북한 김정은 국무위원장과 나란히 중국 전승절 80주년 열병식을 참관하며 '반(反)서방 전선'을 과시하는 사이 벌어졌다.



북·중·러 밀착 행보는 도널드 트럼프 미국 대통령이 제시한 '2주 시한'이 다가온 가운데 나타나고 있다.



트럼프 대통령과 푸틴 대통령은 지난달 18일 미·우크라이나·유럽 정상회의 당시 전화 통화에서 러시아·우크라이나 정상회담을 2주 안에 열기로 했다고 유럽 정상들이 전했다. 이 기한은 이달 1일로 지나갔다.



트럼프 대통령은 지난달 22일에는 우크라이나 전쟁과 관련한 중요한 결정을 앞으로 2주 후에 하겠다고 밝혔다. 이 기한은 오는 5일이다.



트럼프 대통령은 열병식이 진행될 때 트루스소셜에 글을 올려 시 주석을 향해 "당신들이 미국에 대항할 작당 모의를 하는 동안, 블라디미르 푸틴과 김정은에게 나의 가장 따뜻한 안부 인사를 전해달라"고 언급했다.



젤렌스키 대통령은 러시아에 대한 압박을 강화하기 위한 유럽 내 외교 활동에 집중하고 있다.



젤렌스키 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에 간밤의 러시아 공습을 "명백히 과시적인 공격"이라고 비난하면서 "푸틴이 면책 특권을 과시하고 있다. 의심할 여지 없이 전 세계의 대응이 필요하다"고 강조했다.



그는 "앞으로 며칠 내로 우리 파트너들과 더 강한 압박 조치의 필요성을 논의할 것"이라며 "몇 시간 뒤에 덴마크에서는 우크라이나·북유럽·발트해 정상회의가 열리며 우리는 우크라이나를 위한 대규모 증강을 준비할 것"이라고 말했다.



이어 "오늘 저녁에는 프랑스에서 양자 형식의 회의가 열려 우리의 노력을 조율할 것"이라며 "'의지의 연합' 차원과 대유럽연합(EU), 대미 관계의 다음 단계를 준비할 것"이라고 덧붙였다.



메테 프레데릭센 덴마크 총리실도 이날 우크라이나·북유럽 정상간 회의를 확인하면서 "정상들은 북유럽·발트해 국가들이 전방과 협상장에서 우크라이나를 어떻게 더 지원할 수 있을지 논의할 것"이라고 설명했다.



존 힐리 영국 국방장관은 이날 우크라이나를 방문해 데니스 슈미할 우크라이나 국방장관과 만났다. 슈미할 장관은 엑스에 "우리는 다가올(오는 9일) 우크라이나 국방 연락 그룹(UDCG) 런던 회의와 공동 방위 프로젝트 등 핵심 현안을 조율할 것"이라고 말했다.



오는 4일에는 영국과 프랑스 주도로 30여개국이 우크라이나 전후 안보를 협의하는 '의지의 연합' 회의가 프랑스 파리에서 열린다.



마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장은 이날 벨기에 브뤼셀에서 열린 기자회견에서 "내일(4일)은 중요한 회의로, 내일과 그 이후 우리가 집단으로 무엇을 할 수 있을지 명확해지기를 기대한다"고 말했다.



또 "우리가 더욱 강력하게 참여할 수 있고, 그리고 미국의 참여 측면에서 미국 측이 무엇을 제공하고자 하는지 확인할 수 있다는 뜻"이라고 덧붙였다.



의지의 연합은 유럽 중심 안전보장군의 우크라이나 파병과 미국의 지원이 어떤 식으로 이뤄질지 구체적 방안을 마련하기 위한 논의를 이어가고 있다.



의지의 연합 유럽 참여국들은 지난주 열린 군 수뇌부 회의에서 각국이 어떤 부분에서 기여할 수 있을지 세부사항까지 마련해야 한다는 압박을 받았다고 외교관들이 AFP 통신에 말했다.



프랑스 엘리제궁은 전날 "미국이 그들의 책임을 지는 한 우리도 책임을 질 준비가 됐다고 미국에 말할 수 있을 만큼 (유럽 측) 기여가 있다"고 말했다.

