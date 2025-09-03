‘뛰뛰!빵빵!’ 울진관광택시, 천번째 손님 모십니다

경북 울진군이 올해 초 도입한 관광택시가 운영 6개월 만에 1000번째 탑승객을 맞이할 준비를 하고 있다고 3일 밝혔다.

관광택시는 동해선 개통과 연계해 울진을 찾는 관광객의 이동 편의를 높이고 숨은 관광지를 소개하기 위해 마련된 맞춤형 교통서비스다.

울진관광택시. 울진군 제공

운행 초기에 18대로 시작한 관광택시는 이용 증가에 맞춰 9대를 증차해 현재 총 27대가 운행 중이며, 울진군이 추진하는 천만 관광객 시대 개막의 핵심으로 자리매김하고 있다.

관광택시는 개인 차량을 이용하지 않는 관광객에게 울진 곳곳의 관광지를 자유롭게 둘러볼 수 있도록 돕고 있으며, 합리적인 요금 체계와 당일예약제 운영으로 이용률이 꾸준히 늘고 있다.

특히 군이 요금의 60%를 지원해 경제적 부담을 줄였다.

이를 통해 국내외 관광객 모두가 손쉽게 접근할 수 있는 관광 기반을 마련했다는 평가가 나온다.

군은 지난 6월 22일 500번째 탑승객을 맞은 데 이어, 9월 중 1000번째 기록을 달성할 것으로 예상하고 있다.

1000번째 탑승객에게는 10만 원 상당의 울진의 특산물을 전달할 계획이다.

△여행도 하고, 고향에 기부도 하고

울진군의 관광택시는 여행의 편리성과 함께 고향사랑을 표현할 수 있는 역할을 한다.

이는 단순한 교통수단을 넘어 울진의 매력을 널리 알리는 홍보 효과로 이어지고 있으며, 관광객과 택시 종사자 모두 만족도를 높이는 성과로 평가된다.

고향사랑기부자가 답례품으로 관광택시 3만 원 할인권을 선택할 경우, 기본 4시간 동안 자부담 2000원으로 울진군의 주요 관광지를 편리하게 방문하고, 관광 안내도 받을 수 있게 된다.

손병복 울진군수는 “울진 관광택시가 도입 6개월 만에 관광객들의 큰 호응을 얻고 있다”며“앞으로도 관광택시 활성화를 통해 울진을 찾은 관광객들이 더욱 편리하고 즐겁게 여행할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

또 “울진을 찾은 분들이 오래 머물 수 있도록 다양한 프로그램과 인프라를 제공하고 있는 만큼 울진을 많이 찾아주시길 바란다”라고 덧붙였다.

울진=이영균 기자 lyg0203@segye.com

