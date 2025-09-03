‘도시지표 한눈에’ 여수시 ‘빅데이터 포털’ 서비스 개시

전남 여수시의 도시 현황을 한 눈에 파악할 수 있는 ‘빅데이터 포털’ 서비스가 공개됐다.

여수시는 시민 편의성 향상과 과학적 행정 구현을 위해 구축한 '여수시 빅데이터 포털(www.yeosu.go.kr/data)’을 3일부터 정식 개시했다고 밝혔다.

여수시 빅데이터 포털 초기화면. 여수시 제공

시는 공공데이터포털, 국가통계포털 등 22개 시스템과 연계해 300여종의 데이터를 수집·가공했으며 이를 통해 행정 데이터의 전문성과 실용성을 크게 높였다.

포털의 주요 기능은 여수시의 인구, 교통, 환경, 재난 등 주요 도시지표를 실시간으로 수집해 지도와 차트 등 시각화 자료로 제공하는 것이다. 시민들은 지역별 인구 변화 추이와 다양한 통계 정보를 직관적으로 확인할 수 있다.

특히 재난·안전 정보와 대기질 현황 등 시민 안전과 직결되는 데이터는 실시간으로 제공돼 시민들이 신속히 안전 정보를 확인하고 대응할 수 있도록 지원한다.

또 PC와 모바일 환경 모두에 최적화된 반응형 웹 서비스로 구현돼 언제 어디서나 편리하게 이용할 수 있으며 여수시 누리집을 통해서도 접속할 수 있다.

여수시 관계자는 “이번 빅데이터 포털 구축을 통해 시민들이 여수시의 다양한 현황을 손쉽게 파악할 수 있게 됐다”며 “데이터에 기반한 과학적 정책 수립으로 행정 서비스 질을 한 단계 높일 수 있을 것”이라고 설명했다.

이어 “앞으로도 지속적인 데이터 발굴과 시스템 고도화를 추진해 시민 편의를 높이고 데이터 기반의 미래 예측형 스마트 행정을 구현해 나가겠다”고 덧붙였다.

여수=김선덕기자 sdkim@segye.com

