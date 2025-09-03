농협 생생화환, 화환 제철 꽃 최대 30% 할인전 실시

농협(회장 강호동) 경제지주(농업경제대표이사 박서홍)는 오는 30일까지 농협 생생화환(WWW.nh생생화환.com)에서 ’9월 9레잇(Great) 할인전’을 실시한다고 3일 밝혔다.

농협 생생화환은 100% 국산 생화를 활용해 화환과 꽃다발 등을 제작하는 화훼 브랜드로 ▲한국화훼농협 ▲부경원예농협 ▲광주원예농협 ▲영남원예농협이 공동으로 사업에 참여하고 있다.

’9월 9레잇(Great) 할인전’에서는 축하화환, 꽃다발 등 다양한 품목을 최대 30% 할인된 가격으로 선보이며, 화환 구매 고객에게 소국을 증정한다.

또한 생생화환 인스타그램(@nonghyup_flower)의 이벤트 게시글에 응원 댓글을 남기면 추첨을 통해 100명에게 모바일 기프티콘을 제공한다.

박서홍 농업경제대표이사는 “이번 행사를 통해 소비자가 품질 좋은 국산 화훼를 합리적으로 구매하고, 꽃을 생활화하는 문화가 조성되길 바란다”면서 “앞으로도 다양한 행사를 마련해 화훼 소비촉진과 함께 화훼농가 소득증대에도 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]