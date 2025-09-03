강소기업 찾은 李대통령 “제조업, 고용에 큰 역할”

갑을병정 모두 공정한 생태계로”
공장 견학 땐 “옛날 내 생각난다”
민생·경제 중심 국정 기조를 앞세워 국가 성장 전략 모색에 집중하고 있는 이재명 대통령은 3일 ‘K제조업 기업현장 간담회’를 열고 제조업 강소기업 육성의 중요성을 강조했다.
이 대통령은 이날 경기 안산에 위치한 새솔다이아몬드공업을 방문해 현장을 둘러보고 간담회를 진행했다. 해당 기업은 반도체 공정의 주재료인 웨이퍼 평탄화 부품을 생산하는 기업으로 해당 분야 세계 시장 점유율 1위의 첨단 강소기업으로 꼽힌다.
이 대통령은 간담회 모두발언에서 “지속적인 성장을 통해 기회를 만들어내고 그 기회 속에서 우리 국민이 더 나은 삶을 설계할 수 있게 하는 것이 우리 정부가 해야 할 중요한 정책 과제”라며 “그중에 또 중요한 것은 역시 먹고사는 문제이고 먹고사는 문제의 핵심은 결국 기업들이 지속적으로 성장하고 발전하는 것”이라고 말했다.
이 대통령은 “특히 국민들의 일자리라는 측면에서 보면 제조업이 정말 중요하다”며 “제조업이 고용에 있어서 매우 큰 역할을 하고 있기 때문에 우리 강소기업들, 또 역량 있는 제조업들이 성장·발전을 해야 한다”고 강조했다. 그러면서 “우리 정부로서도 매우 관심을 많이 갖고 있고 지원할 수 있도록 노력하고 있다”고 덧붙였다.
이 대통령은 마무리 발언에서도 “모든 기업이 더 큰 기업으로 더 성장해나가면 그게 결국은 국가가 발전하는 것”이라고 강조하며 “그 과정에서 갑도, 을도, 병도, 정도 행복한 그리고 누구도 억울하지 않은 공정한 생태계가 만들어지면 좋겠다”고 말했다.
간담회에 앞서 제조현장을 둘러본 이 대통령은 “잠시 현장을 둘러보니 옛날 생각이 난다. 도금이나 샌드페이퍼 작업이 현대화됐지만 매우 익숙하다”고 말하며 노동자 출신 대통령으로서의 정체성을 부각하기도 했다. 전날 국가 성장 전략을 주제로 진행한 국무회의에서도 이 대통령은 임금 체불 문제와 관련해 “저도 임금을 많이 떼여봤는데, 노예도 아니고 일을 시키고 (임금을) 떼어먹는다”라고 말하며 노동자로서의 경험을 공유한 바 있다.
