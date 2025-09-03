‘전 세계 사정권’ DF-61… 초대형 무인잠수정도 첫선 [中 전승절]

중국이 3일 베이징 톈안먼광장에서 거행한 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁승리(전승절) 80주년’ 열병식에는 중국군이 그동안 공개하지 않았던 첨단무기들이 대거 등장했다.

중국은 3일 베이징 톈안먼광장에서 거행한 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁승리(전승절) 80주년’ 열병식에서 DF-41 ICBM의 개량형으로 추정되는 DF-61 모습을 공개했다. 신화연합뉴스

중국은 이날 열병식에서 최초로 육·해·공에서 핵미사일을 발사할 수 있는 3대 핵 전략체계를 처음 공개했다. 기존 둥펑(DF)-5B의 개량형으로 추정되는 DF-5C는 액체연료를 사용하는 대륙간탄도미사일(ICBM)이다. 최대 10개의 핵탄두를 탑재할 수 있는 다탄두 재돌입체(MIRV)를 탑재한 것으로 알려져 있다. DF-41 ICBM의 개량형으로 추정되는 DF-61도 처음 모습을 드러냈다. DF-41은 최대 사거리가 1만4000㎞로 전 세계에 있는 거의 모든 표적을 타격할 수 있다는 평가를 받는다. 이를 개량한 DF-61은 신형 고체연료를 사용하는 등 중국에서 가장 진보한 ICBM으로 꼽힌다.



공중 발사 탄도미사일인 쥐랑(JL)-1은 훙(H)-6K 폭격기에서 발사가 가능하다. 기존 지상발사 미사일보다 운용 효율성 및 사거리 등이 훨씬 향상됐다. 잠수함발사탄도미사일(SLBM) JL-3도 사거리가 1만㎞에 달해 중국 연안에서 인도태평양 일대 표적을 타격할 수 있다.



‘괌 킬러’로 불리는 DF-26의 개량형인 DF-26D 대함탄도미사일(ASBM)도 등장했다. 사거리가 5000㎞로서 괌 미군기지와 더불어 해상의 대형함정 타격도 가능하다는 평가다. 미 해군의 서태평양 진입을 저지할 중국의 핵심 수단으로 평가된다. 음속의 10배가 넘는 속도로 표적을 타격하는 DF-17 극초음속 미사일도 선보였다. 대형 전투함을 원거리에서 타격할 수 있는 잉지(YJ)-21 극초음속 미사일 등이 모습을 드러냈다. YJ-21은 중국 해군 최신 함정인 055형 구축함뿐만 아니라 H-6K 폭격기에서 공중 발사도 가능하다. 장거리 극초음속 순항미사일로 알려진 창젠(CJ)-1000도 모습을 드러냈다.



적 탄도미사일과 위성체 요격이 가능한 것으로 알려진 훙치(HQ)-29 지대공미사일 체계도 공개됐다. 미군의 사드(THAAD·고고도미사일방어체계)처럼 대기권 밖에서 탄도미사일과 위성체를 파괴할 능력을 지녔을 것이라는 관측이 나온다. 이외에도 중국이 개발한 무인전투기·헬기·수상정, 무인지상차량을 비롯한 무인체계도 공개됐다. 특히 열병식 예행 연습 과정에서 포착된 초대형 무인 잠수정(XLUUV)도 등장했다. 해저 파이프라인이나 광케이블 파괴 등의 작전에 투입하고자 개발했을 가능성이 제기된다.

