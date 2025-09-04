[이코노 브리핑] 흥국생명 ‘고당플러스간편건강보험’ 출시 외

흥국생명 ‘고당플러스간편건강보험’ 출시

흥국생명은 보험료 부담을 줄인 ‘(무)흥국생명 3.10.5.5고당플러스간편건강보험(해약환급금미지급형V2)’을 출시(사진)했다고 3일 밝혔다. 기존 ‘3.10.5’(3개월, 10년, 5년) 고지 항목에 ‘최근 5년 내 고혈압·당뇨에 대한 고지’를 추가한 것이 특징이다. 최근 5년간 당뇨 이력이 없으면 4%, 고혈압 이력이 없다면 약 7%, 모두 없을 경우 10%까지 기존 상품보다 보험료가 인하된다.

KB금융, ‘Kiaf 서울 2025’ 리드파트너 참여

KB금융이 이달 3∼7일 서울 코엑스에서 열리는 ‘Kiaf(키아프) 서울 2025’에 리드파트너로 참여한다고 3일 밝혔다. 올해 키아프는 ‘공진’을 주제로 20여개국 175개 갤러리가 참여해 예술의 회복력과 공명의 힘을 조명한다. KB금융은 KB특별관에서 화랑미술제 신진작가 특별전 KB스타상을 수상한 이다연 작가의 미디어 아트를 전시한다. 신진작가 작품을 둘러볼 수 있는 ‘KB 아트 스타디움’, 어린이 관람객을 위한 미술교실 등도 제공한다.

생보·손보협, 가뭄 피해 강릉에 생수 지원

생명보험협회와 손해보험협회는 최근 극심한 가뭄으로 피해를 겪고 있는 강원 강릉에 총 1억원 상당의 긴급구호자금을 지원하기로 했다고 3일 밝혔다. 긴급구호자금은 대한적십자사로 전달돼 강릉 지역 주민을 위한 생수 기부에 사용될 예정이다.

