신경호 강원교육감, 극심한 가뭄 강릉서 교육현장 점검

신경호 강원교육감이 3일 극심한 가뭄으로 국가재난지역으로 선포된 강릉지역을 찾아 교육 현장을 점검했다.

신 교육감은 강릉교육지원청 업무보고를 받은 뒤 강릉중앙초, 율곡중, 강일여고, 명륜고, 강릉자고, 강릉고 등 주요 학교를 차례로 방문해 제한급수 시행에 대비한 급식·위생 관리, 화장실 사용, 교육과정 운영 등 실질적인 사항을 꼼꼼히 확인했다.

신경호 강원도교육감이 3일 강릉을 찾아 교육 현장을 점검하고 있다. 강원도교육청 제공

강원도교육청과 강릉교육지원청은 앞으로도 가뭄 상황을 지속적으로 확인, 학생들의 학습권과 안전을 최우선으로 보장하기 위한 대응책을 강화해 나갈 계획이다.

아울러 강릉지역 학교의 음용수 부족 문제 해소를 위해 예비비 4억9000만원을 긴급 편성해 총 55개교 학생과 교직원에게 1개월간 약 98만8000병 생수를 공급하는 긴급 지원사업도 병행 추진하고 있다.

신 교육감은 “각 학교가 제한된 물 사용 환경에서도 학생들이 불편함 없이 수업과 급식을 이어갈 수 있도록 도교육청과 교육지원청이 선제적으로 지원하겠다”며 교직원들에게는 “재난 상황을 함께 극복해 학생들이 안정적인 환경에서 학업에 집중할 수 있도록 힘을 모아 달라”고 당부했다.

강릉=배상철 기자 bsc@segye.com

