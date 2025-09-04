AI로봇 등 7대 첨단학과 416명 선발 [수시특집-세종대]

세종대학교는 2026학년도 수시모집에서 전체 모집인원의 60.18%인 1791명을 선발한다. 원서 접수는 9∼12일이다.



전형별 모집인원은 △학생부교과전형(지역균형, 항공시스템공학) 445명 △학생부종합전형(세종창의인재 면접형/서류형, 기회균형, 사회기여 및 배려자, 서해5도학생, 특성화고교졸 재직자, 사이버국방, 국방시스템공학, 국방AI로봇융합공학) 870명 △논술우수자 전형 344명 △실기/실적 전형 132명이다.



7개 첨단분야 학과에서는 총 416명을 선발한다. 올해에는 양자지능정보학과가 신설됐으며, 이 밖에 △스마트생명산업융합학과 △AI로봇학과 △인공지능데이터사이언스학과 △우주항공시스템공학부 지능형드론융합전공 △지능정보융합학과 △콘텐츠소프트웨어학과가 있다. AI로봇학과는 지역균형 32명, 논술우수자 전형 34명 등 117명을, 인공지능데이터사이언스학과는 84명을 선발한다. 지역균형전형, 논술우수자전형의 경우 수능 최저학력 기준이 적용된다.

변재문 입학처장

전년도에 지역균형전형으로만 선발했던 자유전공학부는 올해에는 지역균형전형으로 153명을 선발하고, 논술전형으로도 40명을 뽑는다. 지역균형전형은 국어·수학·영어 교과성적만으로 선발하며 입학 후 일부 학과를 제외한 대학 내 모든 전공을 제한 없이 선택할 수 있다. 교과 성적은 공통/일반선택과목 80%, 진로선택과목 20%의 가중치를 적용한다.



2026학년도에는 해병대와 협약해 국방AI로봇융합공학과가 신설된 것이 특징이다. 학생부종합전형으로 신입생을 선발하며, 1단계에서 서류평가로 3배수를 뽑는다. 2단계에서는 1단계 성적과 면접평가, 체력검정 및 해병대 주관 전형(합/불 판정)으로 최종 합격자를 선발한다.

