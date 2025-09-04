전체 96%인 2202명 선발… 교차·복수지원 가능 [수시특집-선문대]

선문대학교는 2026학년도 수시모집에서 전체모집인원의 96%인 2202명을 선발한다. △학생부교과전형(일반전형 포함 11개 전형) 1776명(80.7%) △학생부종합전형(서류전형) 260명(11.8%) △실기·실적위주전형(일반전형·체육특기자전형 전형) 166명(7.5%)이다. 모든 전형 및 전체 모집 단위에서 대학수학능력시험 최저학력 기준을 적용하지 않는다.



학교생활기록부 100%로 선발하는 학생부교과전형은 △일반전형 1114명 △지역학생전형 270명 △지역저소득층전형(간호학과) 2명 △사회통합전형 19명 △기회균형전형 8명 △면접전형 121명이다.

정원외로 △농어촌학생전형 41명 △특성화고교졸업자전형 30명 △기초생활수급자및차상위계층전형 41명 △장애인등대상자전형 10명 △면접전형(정원외) 120명을 선발한다.



올해 학생부 교과성적 산출방식은 계열 구분 없이 5개 학기 동안 주요 교과(국어·영어·수학·사회·과학/한국사) 교과목에서 우수 12과목을 반영하고 진로선택 교과목 3과목을 반영한다. 2025학년도에는 주요교과 7과목이 반영됐으나 2026학년도에는 12과목으로 과목 수가 늘었다.



특정 과목 반영이 필수사항이 아니므로 일부 과목, 일부 학년의 성적이 낮은 학생은 자신에게 유리한 과목을 골라 지원할 수 있다. 면접전형은 교과 60%, 면접 40% 비율로 일괄합산한다.

모든 모집단위에서 교차지원과 복수지원이 가능하며(동일한 전형 2회 지원 불가), 교차지원에 따른 가·감점은 없다. 전과제도도 큰 폭으로 열려 있어서, 1학년 1학기를 마친 후 보건계열을 제외한 모든 모집단위(예체능계열 포함)에 전과가 가능하다.



2026학년도부터 기업인재융합부에 계약학과가 신설된다. 기업인재융합부 내 모빌리티와 스마트팩토리 두 분야에서 모집하며, 볼보트럭코리아와 연계하는 ‘모빌리티시스템공학과’에서 20명, RISE사업과 연계한 ‘AI모빌리티융합공학과’에서 30명, ‘스마트팩토리융합공학과’에서 30명, 유학생 과정인 ‘글로벌모빌리티융합공학과’에서 30명을 모집한다. 계약학과는 학생부 교과 면접전형(교과 60%+면접 40%)으로 선발하며 대면 면접을 본다. 입학생은 등록금의 50%를 지원받을 수 있으며 조기취업형 6학기제로 운영된다.



학생부종합전형은 학생부 중심의 서류평가 100%로 뽑는다. 서류평가는 학생부를 중심으로 수험생이 학교생활 중 경험하고 노력한 활동 등에 대해 공동체역량·진로탐구역량·학업역량으로 나눠 정성적·종합적 평가가 이뤄진다. 실기/실적위주전형은 일반전형 156명, 체육특기자전형(축구) 10명을 선발한다. 일반전형은 실기 반영비율이 80%여서 모집요강을 참고해 실기 준비에 집중할 필요가 있다.

