학생부종합전형 2025년부터 면접평가 폐지 [수시특집-호서대]

호서대는 2026학년도 수시모집에서 2589명(정원내)을 모집한다. 수시전형은 △학생부교과전형 △학생부종합전형 △실기위주전형으로 나뉘며 모든 전형과 모집단위에서 수능 최저학력 기준은 없다.



학생부교과 학생부전형은 전형별 선발 인원 중 가장 많은 1264명을 선발한다. 학생부 교과 성적 100%로 평가하며, 석차등급 상위 12과목과 진로선택과목 상위 3과목을 반영한다. 반영교과는 국어·영어·수학·사회·과학·한국사로 등급이 산출되지 않는 과목은 제외된다. 진로선택과목이 3과목 미만일 경우 부족한 과목 수만큼 등급이 산출된 교과(국·영·수·사·과·한) 중 상위과목이 자동 반영된다. 학생부교과 면접전형은 간호학과 외 20개 학과로 확대돼 총 264명을 모집한다. 교과성적 60%, 면접 40%로 선발한다.

최인호 입학처장

학생부종합전형은 올해부터 면접평가가 폐지돼 수험생의 부담을 줄였다. ‘호서인재전형’은 392명, SW 관련 지식과 역량이 뛰어난 학생들을 선발하는 ‘SW인재전형’은 컴퓨터공학과에 한해 5명을 선발한다. 두 전형 모두 서류평가 100%로 평가하며, 학업적 역량 60%와 사회적 역량 40%를 평가 기준에 따라 정성 평가한다. 실기전형은 281명을 선발한다. 디자인 및 체육 계열은 실기 80%·학생부교과성적 20%, 공연예술학부(연극·실용음악)는 실기 90%·학생부교과성적 10%를 반영한다.



2026학년도부터 자유전공학부의 모집인원이 30명으로 확대됐다. 자유전공학부 입학생은 1학년 동안 별도의 교육과정을 이수한 후 2학년 진급 시 희망하는 전공 또는 학과(보건의료계열·사범계열 등 일부 학과 제외)로 진입할 수 있다. 학생부교과 학생부전형으로 25명, 지역인재전형으로 5명을 선발한다.

