[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 4일 (목요일)

쥐

96년생 자신을 알리는 일에 매진하는 것은 좋다

84년생 무분별한 행동으로 일관하면 정리하라.

72년생 솔선수범하는 자세로 맡은 일에 충실하라.

60년생 좋은 일과 궂은 일이 있지만 결과는 약하다.

48년생 나이가 들었다고 일을 나태하게 하지 마라.

36년생 자식이란 기쁨 아니면 슬픔이다.

소

97년생 문제의 핵심이 무엇인지 파악하라.

85년생 내용도 모르고 들이대다가 손해보기 십상이다.

73년생 임기응변에 능하면 위기를 기회로 삼는다.

61년생 친구나 타인의 금전거래가 오니 조심하여라.

49년생 품위를 지키면서 대인관계를 이끌어라.

37년생 연꽃 위에 올라서면 눈앞이 깨끗해진다.

범

98년생 누군가를 미워하는 마음은 날려버리자.

86년생 잘해준다고 한 일이 상대방에 부담이다.

74년생 여성은 조신한 모습으로 다가서라.

62년생 모든 일이 순조로울 때에는 등한시 말라.

50년생 의류업 가구업 학원업은 광고에 성과가 있다.

38년생 아닌 것을 맞다고 우기지 마라.

토끼

99년생 일에 전진이 없다고 의기소침해지지 마라.

87년생 우연한 일로 기대하지 않은 재물을 얻는다.

75년생 상황판단을 잘해야 위기에 몰리지 않는다.

63년생 장대가 있으니 높은 곳으로 갈 수있다.

51년생 금전문제가 있으면 사람들이 내 곁을 떠난다.

39년생 하나를 잃으면 하나가 빈자리를 메운다.

용

00년생 지기의 소중함을 알았다면 사랑으로 보답하라

88년생 무에서 유를 창조한다는 심정으로 하라.

76년생 일을 맡기고 싶지만 성실성이 문제다.

64년생 채무 관계는 깨끗이 해 놓아야 한다.

52년생 역전의 묘미도 좋지만 현실적으로 어렵다.

40년생 소중한 것이 둘이라면 갈수록 힘들어진다.

28년생 느긋하게 대응하면 화가 굴러 복이 된다.

뱀

01년생 늘상 해오던 대로 하면 무탈하게 한 주를 보낼 수 있다

89년생 구성원이 힘을 합치니 기세가 부흥한다.

77년생 감정표출은 자제하고 분위기를 읽어라.

65년생 경쟁보다는 힘을 길러나가며 대비하라.

53년생 물이 흐르는 대로 몸을 맡기면 편하다.

41년생 오락실 영화관 복권업은 광고에 성과가 있다.

29년생 끝내지 않은 일이 있다면 오늘 마무리하라.

말

02년생 눈에 보이지 않는다고 소홀히 넘기지 마라

90년생 제안에 긍정적인 사람에게 적극성을 보여라.

78년생 슬픔을 닦아주는 사람 평생의 은인이다.

66년생 한 분야에서 연구한 것들이 모든 분야에 확대.

54년생 아무도 느끼지 못하는 즐거움이 온다.

42년생 시간이 지날수록 그에 대한 보상이 온다.

30년생 거래처나 계약체결을 위한 결과가 순조롭다.

양

03년생 변동 수 있으며 수용하는 것이 좋다

91년생 늘 패기 있는 마음자세가 운을 가져온다.

79년생 누군가를 사랑하는 것은 쉬운 일이 아니다.

67년생 확고한 인간관계를 형성하는 것이 좋겠다.

55년생 곳간에 곡식이 쌓이니 고생이 헛되지 않는다.

43년생 대충 넘어가다가 돌부리에 넘어지기 쉽다.

31년생 호언장담했던 것과 다른 결과가 나타난다.

원숭이

04년생 기웃거리기보다 한곳에 집중해서 승부하라

92년생 어차피 한번은 겪어야하는 과정이다.

80년생 윗사람의 의견을 경청하고 자세를 낮게 하라.

68년생 먼저 말을 건네는 사람이 앞서나갈 수 있다.

56년생 사업자는 좋은 협력자를 만날 수 있다.

44년생 통신업 전자제품점 보석상점은 광고에 성과가 있다.

32년생 건강이나 배우자와의 다툼이 생긴다.

닭

05년생 무리가 따르더라도 좀 더 큰 공간을 확보해야 좋다

93년생 일은 많고 사람이 부족하니 괴롭다.

81년생 기다리지 말고 상대방을 끌어당겨라.

69년생 자영업자는 옮기거나 변화를 도모한다.

57년생 남의 일에 간섭하지 말고 업무에 충실하라.

45년생 질환에 시달리기 쉬우니 건강에 조심하라.

33년생 행운이 따를 때 과감하게 밀어붙여라.

개

06년생 잘 넘어갈 수이니 걱정하지 않아도 된다

94년생 오전에는 흉하고 오후에는 길하다.

82년생 소원하는 바가 크지만 성취하긴 역부족이다.

70년생 어려운 일에 매달리니 마음의 상처가 깊다.

58년생 상황을 이끌어 가고 싶지만 힘이 모자란다.

46년생 뭉품구입과 문서상의 하자가 발생할 수 있다.

34년생 시작한 일은 빨리 끝내는 것이 좋다.

돼지

95년생 아랫길도 위험하고 윗길도 미덥지 못하다.

83년생 불가능하다고 확신을 심으면 안주하게 된다.

71년생 노력한 일의 결과가 신통치 않다.

59년생 직감은 실패하니 정확한 정보를 입수하라.

47년생 운전대리업 택배업 목욕숙박업은 광고에 성과가 있다.

35년생 처세술이 뛰어나면 일취월장한다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]