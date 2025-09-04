모든 전형 수능 최저학력기준 미적용 [수시특집-광운대]

광운대학교는 2026학년도 수시모집에서 1172명(재외국민전형 제외)을 선발한다. 원서 접수는 9∼12일이다.



정원 내 선발은 983명이다. 학생부종합전형은 △광운참빛인재전형Ⅰ(면접형) 262명 △광운참빛인재전형Ⅱ(서류형) 225명 △소프트웨어우수인재전형 82명 △특성화고등을졸업한재직자전형 2명을 뽑는다. 이 밖에 △학생부교과 지역균형전형 203명 △논술우수자전형 193명 △체육특기자전형 16명이다.



정원외 학생부종합은 189명으로 △농어촌학생전형 38명 △특성화고졸업자전형 25명 △특성화고등을졸업한재직자전형 120명 △서해5도출신자전형 6명을 선발한다.

김문석 입학처장

광운대 수시 전형의 가장 큰 특징은 모든 전형에서 수능 최저학력 기준을 적용하지 않는다는 점이다. 또 2026학년도부터 ‘광운참빛인재Ⅰ(면접형)’과 ‘소프트웨어우수인재전형’의 전형 방법이 변경됐다. 두 전형은 1단계는 서류종합평가 100%로 선발하고, 2단계에선 1단계 성적과 면접을 반영하는데, 면접 대상자 선발 비율은 2025학년도까지 3배수였으나 2026학년도에는 3.5배수로 확대했다. 면접 비중도 2025학년도 30%에서 2026학년도 40%로 늘었다. 면접은 모집단위에 따라 11월1일 또는 2일에 진행된다.



논술전형 반영 비율도 변경됐다. 2025학년도에는 논술고사 70%, 학생부 30%로 선발했으나 2026학년도에는 논술고사 80%, 학생부 20%로 논술 반영 비중이 상향 조정됐다. 논술고사는 자연계열 11월22일, 인문계열 11월23일이다. 자연계열은 수리논술 2문제로, 각 문제당 5개 내외의 소문제가 출제된다. 인문계열은 통합교과형 논술 2문제(문제당 750자 내외)다.



소프트웨어우수인재전형은 컴퓨터정보공학부·소프트웨어학부·정보융합학부·로봇학부AI로봇전공에서 선발하고, 체육특기자전형은 축구 9명, 아이스하키 7명이다.

