학교장 추천전형, 수능최저기준 적용 [수시특집-한국외대]

한국외국어대학교는 2026학년도 수시모집에서 2088명을 선발한다. 서울캠퍼스는 1075명, 글로벌캠퍼스(용인)는 1013명이다. 전형별 인원은 △학교장추천전형 380명 △학생부종합전형(면접형) 475명 △학생부종합전형(SW인재) 34명 △학생부종합전형(서류형) 539명 △기회균형전형 192명 △논술전형 468명이다.



학교장추천전형(서울 205명, 글로벌 175명)은 학생부교과 100%로 선발하며 다른 학생부 위주 전형과 달리 수능 최저학력 기준을 적용한다. 전년도의 경우 계열에 따라 반영 교과 및 교과별 반영 비율이 상이했고, 졸업 여부에 따라 반영학기도 달랐다. 2026학년도엔 계열 구분 없이 동일 교과를 반영하고 학년별, 교과별 반영 비율도 같다. 5개 학기 이상 학생부 성적이 있어야 지원 가능하며 졸업자와 졸업예정자 모두 3학년 1학기까지 반영된다.



학생부종합전형 SW인재(글로벌 34명)·서류형(서울 266명, 글로벌 273명)과 기회균형전형(서울 68명, 글로벌 124명)은 서류 100%로 뽑는다. 면접형(서울 230명, 글로벌 245명)은 1단계에서 서류 100%(SW인재 전형과 동일 기준)로 3배수를 선발하고, 2단계에서 서류 50%, 면접 50%를 반영한다.

서류 평가 비율은 면접형과 SW인재는 학업역량 30%, 진로역량 50%, 공동체역량 20%고, 서류형과 기회균형전형은 학업역량 50%, 진로역량 30%, 공동체역량 20%다. 논술전형은 서울캠퍼스 306명, 글로벌캠퍼스 162명을 선발한다. 논술고사 반영 비중은 100%다. 학생부교과는 반영되지 않는다.



수능 최저학력기준은 서울캠퍼스 LD/LT학부 ‘국어·수학·영어·탐구(1과목) 중 2개 영역 등급 합 3 이내’고 나머지 서울캠퍼스는 ‘등급 합 4 이내’다. 글로벌캠퍼스는 ‘국어·수학·영어·탐구(1과목) 중 1개 영역 등급 3 이내, 한국사 영역 4등급 이내’다.

