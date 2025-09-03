BNK부산은행, ‘저소득 가정 자녀 돕기’ 기금 전달

BNK부산은행은 3일 부산시교육청에 저소득 가정 자녀 지원을 위한 기금 7억8800여만원을 전달했다고 밝혔다.

부산은행은 매년 부산시교육청 산하 공무원 및 사립학교 교직원을 대상으로 발급된 ‘부산교육사랑카드’ 이용액 중 일부를 적립해 부산시교육청에 전달하고 있다.

방성빈 부산은행장(왼쪽)이 부산교육청에 저소득 가정 자녀 지원을 위한 기금을 전달하고, 김석준 교육감과 기념촬영을 하고 있다. 부산은행 제공

2005년부터 올해까지 전달된 ‘저소득 가정 자녀 돕기 기금’ 규모는 약 82억여원으로, 매년 지역 저소득층 자녀의 급식비 지원에 사용된다.

방성빈 부산은행장은 “부산교육사랑카드가 더욱 활성화돼 지역 저소득 가정에 보탬이 될 수 있는 기회가 많아지길 바란다”며 “앞으로 공익형 금융서비스를 지속적으로 발굴해 사회적 가치창출에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 부산은행은 추석맞이 나눔사업, 설맞이 나눔사업, BNK장학금 지원, 부산의료원 소아청소년 응급 의료체계 지원 등 저소득 가정 지원을 위한 다양한 사업을 펼치고 있다.

부산=오성택 기자 fivestar@segye.com

