정부, 광명 화재 후속 종합대책… 초기 대응 장비·안전교육 강화

정부가 최근 잇달아 발생한 화재 참변에 대해 재발 방지 종합대책을 내놨다.

정부는 3일 김민석 국무총리 주재로 국정현안관계장관회의를 열고, 취약 가정 약 150만 세대에 단독경보형 감지기를 보급하고 노후 공동주택 밀집 지역 내 3000여 초등학교를 찾아가 안전교육을 실시하는 등의 내용을 담은 대책을 공개했다.

아울러 정부는 방과후 마을돌봄시설 350개소를 야간까지 확대 운영하기로 했다. 지난 7월 아파트 필로티 주차장에서 불이 나 많은 사상자가 발생한 광명 화재의 후속 대책으로, 필로티 구조 공동주택 3만 동에 아크차단기 등 초기 대응 장비를 신속 보급하고 건축물 성능확인제를 도입하는 등 근본적 안전 개선책도 추진한다.

김 총리는 모두발언에서 “(화재 재발 방지를 위해선) 소방 시설을 보강하는 것뿐만 아니라 안전교육 강화와 돌봄 체계 개선까지 종합적으로 고려해야 한다”고 밝혔다.

정부는 이날 회의에서 별도로 ‘소방 R&D(연구개발) 강화 방안’, ‘직장인 든든한 한 끼 지원 방안’ 등의 사안도 논의했다.

