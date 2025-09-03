“짜릿한 게 필요하겠는데?” 뷔의 선사…코카-콜라 제로 신규 광고

코카-콜라가 브랜드 앰배서더 방탄소년단(BTS)의 멤버 ‘뷔’와 함께 ‘코카-콜라 제로’의 짜릿함을 담은 광고를 공개한다고 3일 밝혔다. 코카-콜라 제공

코카-콜라가 브랜드 앰배서더 방탄소년단(BTS)의 멤버 ‘뷔’와 함께 ‘코카-콜라 제로’의 짜릿함을 담은 광고를 공개한다고 3일 밝혔다.

광고는 코카-콜라 트럭을 타고 달리며 음악에 맞춰 자유롭게 그루브를 타는 뷔의 모습으로 시작한다. 더위와 무료함에 방황하는 사람들을 발견한 뷔는 “짜릿한 게 필요하겠는데?”라며 뭔가 결심한 듯한 표정을 짓는다.

코카-콜라 제로로 가득 찬 컨테이너가 열리고 분위기는 축제 열기로 전환된다. 사람들은 시원한 코카-콜라 제로를 함께 나누고 음식을 즐기며 행복을 만끽한다. 광고는 시원한 코카-콜라를 누구보다 맛있게 즐기는 뷔의 모습으로 강렬하게 마무리된다.

코카-콜라사 관계자는 “이번 광고로 더 많은 분들이 새로워진 코카-콜라 제로의 강렬한 짜릿함을 직접 경험하실 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

브랜드 앰배서더 뷔는 “코카-콜라는 언제나 사람들을 하나로 모으는 특별한 힘이 있다고 생각한다”며 “여러분도 코카-콜라 제로를 통해 일상을 짜릿한 축제로 바꿔 보시길 바란다”고 전했다.

광고는 뷔 공식 인스타그램 계정을 비롯해 코카-콜라 공식 인스타그램과 유튜브 채널에 60초 풀버전으로 선공개된다. TV 광고는 오는 5일부터 볼 수 있다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]