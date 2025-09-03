벤츠 한성자동차, 엄선된 인기 인증 중고차 매달 소개 ‘이 달의 핫딜’ 운영

한성자동차 메르세데스-벤츠 인증 중고차 ‘이달의 핫딜’ 사진=한성자동차 제공

메르세데스-벤츠 공식 딜러 한성자동차(대표 김마르코)가 고객이 더욱 편리하게 엄선된 인증 중고차 매물을 확인 할 수 있는 ‘이 달의 핫딜’ 프로그램을 본격 운영한다고 3일 밝혔다.

‘이 달의 핫딜’은 한성자동차의 메르세데스-벤츠 인증 중고차 각 전시장에서 고객 관심이 높은 차량과 희소성 있는 모델, 우수한 조건을 갖춘 매물을 엄선해 매달 소개하는 프로그램이다.

고객은 이를 통해 경쟁력 있는 모델을 손쉽게 확인할 수 있으며, 한성자동차의 철저한 품질 관리와 보증 시스템을 기반으로 안심하고 차량을 선택할 수 있다.

고객은 한성자동차 메르세데스-벤츠 인증 중고차 홈페이지를 통해 언제 어디서나 손쉽게 매물을 확인할 수 있으며, 필요 시 가까운 전시장에 방문하여 전문 세일즈 컨설턴트의 상담을 받을 수 있다.

이를 통해 차량 탐색에서 계약까지 이어지는 모든 과정을 원스톱으로 한층 효율적이고 만족스럽게 경험할 수 있다. 한성자동차는 ‘이 달의 핫딜’을 통해 고객에게 폭넓은 매물 선택지를 지속적으로 제공하고, 온·오프라인 채널을 아우르는 차별화된 구매 경험을 선사할 계획이다.

또, 이 달의 핫딜 개편 기념으로 9월 한달 간 모든 인증 중고차 구매 고객께 평생 엔진오일 교환권을 제공하고, 메르세데스-벤츠 미니 트래블백을 증정하는 특별 기프트 이벤트를 진행한다.

김마르코 한성자동차 대표는 “앞으로도 고객의 라이프스타일과 니즈에 맞춘 서비스를 통해 신뢰받는 프리미엄 카라이프 파트너로 자리매김하겠다”고 말했다.

한편 한성자동차 메르세데스-벤츠 인증 중고차는 198가지의 엄격한 품질 기준을 통과한 6년/15만㎞ 이내 무사고 차량만을 제공하며, 1년/2만㎞ 무상 보증 수리 프로그램과 ‘3일 환불 보장제’ 등 다양한 사후 서비스로 신뢰를 더하고 있다.

또 국내 최대 규모 네트워크를 갖춘 19개 서비스센터를 통해 편리한 서비스를 받을 수 있다.

이동준 기자 blondie@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]