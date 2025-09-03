나경원 “초선은 가만히!” vs 박은정 “놀라운 정신세계”

국민의힘 5선 나경원 의원이 “초선은 가만히 있으라”고 발언한 것을 두고 조국혁신당 박은정 의원이 “권위주의적 발상과 정신세계가 놀라울 따름”이라고 지적했다.

박 의원은 2일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘초선이면 조용히 하라?’는 제목의 글을 게재하고 “회의 중 초선이면 조용히 하라는 그의 권위주의적 발상과 정신세계가 놀라울 따름”이라고 일갈했다.

그러면서 “감히 내란을 옹호하고 탄핵반대의 선봉장이 되었던 어느 5선 의원이 법사위 간사 자리를 노리고 왔다”며 “국민을 대표하는 선출직이 국민에게 총부리를 들이댄 내란을 옹호한다면, 더 나아가 그런 자를 법사위의 간사로 선임하겠다는 국민의 법사위 전략은 과연 무엇입니까?”라고 했다.

박 의원은 이어 “법사위 평의원 나경원 의원님, 법사위 간사 자리보다 국민에 대한 사과 반성이 먼저 아닙니까?”라며 되물었다.

앞서 이날 오전에 열린 국회 법제사법위원회에서 나 의원의 간사 선임을 두고 여야 갈등이 발생했다. 국민의힘은 나 의원의 법사위 간사 사보임 건을 안건으로 상정해야 한다고 주장한 반면, 민주당은 나 의원을 ‘내란 앞잡이’라 비난하며 간사 선임에 반대했다.

이에 국민의힘 법사위원들은 추미애 법제사법위원회장 자리로 가 강하게 항의했고 이를 저지하기 위해 민주당 의원들도 목소리를 높이는 등 회의장은 아수라장이 됐다.

나 의원은 이 과정에서 초선인 더불어민주당 이성윤 의원에게 “초선은 가만히 있어. 아무것도 모르면서. 가만히 있어”라고 쏘아붙였다.

