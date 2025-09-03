음주운전 사고 최다 도시는 ‘수원’… 사망자는 ‘전주’ 1위

최근 5년간 전국에서 음주운전 교통사고가 가장 많이 발생한 도시는 경기 수원시, 사망자가 가장 많은 도시는 전북 전주시로 나타났다.

더불어민주당 한병도 의원(전북 익산을)이 3일 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 2020년부터 2024년까지 최근 5년간 전국에서 발생한 음주운전 교통사고는 총 7만1279건으로 집계됐다. 이로 인해 1004명이 숨지고, 11만3715명이 부상한 것으로 나타났다.

올해 1월 9일 오전 1시29분쯤 전북 전주시 완산구 서신동 한 도로에서 면허취소 수준(혈중알코올농도 0.08％)으로 술을 마신30대 남성이 운전하던 차량이 도로를 이탈해 인도 경계석을 들이받은 사고로 불길에 휩싸이자 119가 진화하고 있다. 당시 이 지역에는 대설주의보가 내려져 있었다. 전북도소방본부 제공

기초 지방자치단체별 사고 건수는 수원시가 1705건으로 가장 많았다. 이어 청주시(1590건), 천안시(1489건), 서울 강남구(1480건), 고양시(1407건), 평택시(1389건), 화성시(1370건), 용인시(1310건) 순이었다.

음주운전 교통사고로 발생한 사망자 수는 전주시가 가장 많았다. 전주시는 이 기간 938건의 음주운전 사고가 발생해 26명이 숨지고, 1549명이 부상했다. 이어 창원시(25명), 고양시(21명), 서산시(18명), 제주시·포천시(각 17명) 등이 뒤를 이었다.

한병도 의원은 “음주운전 사고가 줄고 있다지만, 특정 지역에서는 여전히 반복적으로 발생한다”며 “경찰청은 다발 지역에 대한 분석과 집중 단속을 통해 음주운전을 근절해야 한다”고 강조했다.

익산=김동욱 기자 kdw7636@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]