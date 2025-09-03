빈곤·저학력 청년, 취업·결혼 늦고 자존감도 낮아

게티이미지뱅크

빈곤과 저학력 청년들은 취업·결혼이 늦고 이로 인한 불이익과 우울감을 강화한다는 연구 결과가 나왔다.

특히 이런 환경에 처한 청년들은 자존감도 떨어져 정서적 측면과 삶의 만족도가 낮아지는 패턴이 관찰됐다.

한국보건사회연구원은 이 같은 내용의 ‘청년 이행경로 변화의 파급효과와 인구사회정책적 함의’ 보고서를 2일 공개했다.

연구진은 한국복지패널 1차년도(2005년)부터 18차년도(2022년)까지 조사에 24~39세의 관측 자료가 남아 있는 1200여명을 대상으로 각 개인의 생애를 20대, 30대 초반, 30대 후반으로 나눈 다음 최종적으로 40세의 삶의 질 지표를 산출해 시계열적으로 다루는 ‘시퀀스 분석’을 적용했다.

그 결과 빈곤 경험이 있는 집단은 빈곤을 겪지 않은 집단보다 졸업·취업·분가·결혼의 4가지 생애사를 모두 경험한 비율이 나이가 들수록 확연히 낮았다.

39세의 나이에서 빈곤을 겪지 않은 청년이 4가지를 모두 이행한 비율은 48.69%였으나, 빈곤한 청년 중에서는 35.25%만이 4가지 생애사를 모두 이행했다. 전체 평균은 47.04%였다.

39세에 졸업·취업은 했지만, 분가·결혼을 하지 않은 이들의 비율도 빈곤 집단은 16.03%, 비(非)빈곤 집단은 12.33%로 가난한 청년들에서 상대적으로 비중이 컸다.

특히 졸업 이후 취업·분가·결혼을 모두 하지 못한 빈곤 집단은 25세 기준 25.64%였으며, 39세에서도 10.90%나 됐다. 그러나 비빈곤 집단은 25세 기준 8.10%에 불과했고, 39세 기준으로는 4.00% 미만으로 급격히 줄어들었다.

연구진은 이같은 결과가 나온 데 대해 “빈곤 집단의 경우 고용으로의 이행이 더디며, 고용 상태에 진입하더라도 이후 분가나 결혼으로 이행함에 있어 제약이 존재하는 것으로 보인다”고 분석했다.

고졸 이하 집단의 경우 대졸 이상 집단에 비해 같은 나이일지라도 4가지 생애사를 모두 경험한 이들의 비율이 낮았다는 것이다.

또한 이 네 가지 생애사 사건의 이행 시점과 40세 삶의 질 간의 연관성을 분석한 결과, 취업이 늦어질수록 우울감은 컸고 자아 존중감은 낮았다.

이 결과에 대해 연구진은 “실업 상태로 인해 삶이 불안정하거나 전업주부 경로로 인한 영향이 혼재돼 있는 것”이라고 봤다.

결혼 시기와 여부도 청년기 이후의 삶의 질에 큰 영향을 미쳤다. 결혼 시기가 늦어지거나 결혼으로 이행하지 않은 집단은 결혼 경험 집단에 비해 우울감이 확률적으로 유의미하게 높았으며 결혼 시기가 늦어질수록 정서적 측면과 삶의 만족이 낮아지는 패턴이 관찰됐다.

연구진은 “교육·노동·분가·결혼 등의 생애사 단계별 이행이 정체되면 부정적 효과가 누적될 수 있기 때문에 가난하다는 점이 이행에 제약이 되지 않도록 초기 청년을 위한 조기 개입 정책을 마련해야 한다”고 제언했다.

이동준 기자 blondie@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]