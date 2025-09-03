북중러 정상 앞에서 오늘 中열병식…'反트럼프·反서방' 세몰이

중국의 제2차 세계대전 승전 80주년을 기념하는 열병식이 북한·중국·러시아 정상 등이 참석한 가운데 3일 오전 베이징에서 열린다.



중국은 이번 '중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년' 열병식에서 26개국 정상 앞에서 무인기와 탄도미사일, 신형 전투기 등 각종 첨단 무기를 대거 공개한다.

CHINA, BEIJING - SEPTEMBER 2, 2025: A view of Tiananmen Square. Vladimir Smirnov/POOL/TASS/2025-09-02 15:53:21/ <저작권자 ⓒ 1980-2025 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

특히 이날 시진핑 중국 국가주석 양옆에서 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 한 자리에서 중국군을 지켜보는 '역사적 장면'이 연출될 것으로 보인다.



이에 중국이 북중러 세 정상을 중심으로 '반(反)미국 반(反)서방 연대'를 대내외에 분명히 보여주고, 부강해진 자국이 새로운 세계 질서를 이끌겠다는 강력한 메시지를 천명하는 장면이 될 것이라는 해석이 나온다.



아울러 이 장면은 신냉전의 시작을 알리는 신호가 될 수 있다는 분석까지 나온다



◇ 김정은·시진핑·푸틴, '反미국 연대' 세몰이



열병식 행사는 오전 9시(중국시간·한국시간으로는 10시) 베이징 톈안먼(天安門) 앞에서 시작된다.



중국은 이번 열병식에 세계 각국 정상을 초청했고, 26개국 국가 원수와 정부 수뇌가 톈안먼 망루에서 중국군 행진을 지켜볼 예정이다.



시 주석 양옆 자리에는 푸틴 대통령과 전날 전용열차로 베이징에 도착한 김정은 국무위원장이 앉을 전망이다.

북한·중국·러시아(옛 소련 포함) 지도자가 한자리에 모이는 것은 66년 만에 처음 있는 일이다.



이를 두고 도널드 트럼프 미국 행정부가 러시아를 끌어들이며 중러 결속을 약화하고 북미 대화까지 거론하는 상황에서, 북러 양국에 모두 영향력을 끼칠 수 있는 유일한 국가가 중국임을 대외적으로 분명히 하려 한 것이라는 해석이 힘을 얻는다.



트럼프 대통령이 최근 한미정상회담에서 북한과 대화 의지를 밝힌 이후 김정은 위원장의 열병식 참석이 발표됐다는 점에서 김 위원장이 향후 미국과의 대화 국면을 염두에 두고 중국행을 택했다는 해석도 나온다.

푸틴 대통령으로서도 우크라이나 전쟁 마무리 협상 국면에서 중국과 북한을 비롯한 여러 우군의 지지를 보여줄 포석이라는 점에서 세 정상의 이해관계가 모두 맞아떨어졌다는 분석도 있다.

Russian President Vladimir Putin, right, speaks with Chinese President Xi Jinping during a walk at the Zhongnanhai leadership compound in Beijing, China, Tuesday, Sept. 2, 2025. (Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

이번 열병식은 개발도상국 정상들을 중심으로 중국이 '반미국 연대'를 보여주는 의미도 갖는다.



시 주석은 열병식을 앞두고 개최한 중국·러시아 주도의 다자협의체 상하이협력기구(SCO) 정상회의에서 '글로벌 거버넌스 이니셔티브'를 제안하는 등 사실상 미국 일극 체제를 넘어선 새로운 국제 질서 구축에 나서겠다는 뜻을 밝혔다.



한국에서는 의전 서열 2위인 우원식 국회의장이 참석한다. 일본은 반일 색채가 있다며 다른 국가들에까지 여러 외교 경로로 참석 보류를 요청한 것으로 알려졌다.



◇ 드론·미사일 등 최신 무기 공개…항일전쟁 中역할 역사 재구성



이날 열병식은 검열(사열)과 분열(행진) 등 두 단계로 구성되고, 약 70분이 소요될 예정이다.



먼저 중국군 각 군 병력이 톈안먼 앞을 지나는 창안제(長安街)에 도열해 시 주석의 사열을 받은 뒤 병력과 무기가 행진하는 분열식이 이어진다.



이후 헬기 편대를 시작으로 보병과 장비, 공중 부대 등 45개 제대가 차례로 톈안먼광장 앞을 지난다.

China's President Xi Jinping (R) attends a meeting with Malaysia's Prime Minister Anwar Ibrahim (not pictured) at the Great Hall of the People in Beijing on September 2, 2025. (Photo by Parker Song / POOL / AFP)/2025-09-02 20:55:57/ <저작권자 ⓒ 1980-2025 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

다양한 유형의 헬기로 구성된 편대는 중국 국기를 호위하면서 글자나 표어 등으로 '중국의 번영' 메시지를 선보인다.



보병은 팔로군과 신사군, 동북항일연군, 화남유격대 등 중국공산당의 항일전쟁 역할을 강조하는 '노병'(老兵) 부대와 최신 군사력을 보여주는 현대군 부대로 이뤄진다. '국공합작' 같이 대만과의 협력을 강조했던 과거 열병식과 다르게 이번 열병식에서는 중국공산당이 항일전쟁을 주도했다는 역사 재구성이 전면화할 것으로 보인다.



또 육상작전·해상작전·방공·미사일·정보작전·무인(드론 및 로봇)작전·후방지원·전략타격 등 부문별로 최신 무기 체계를 과시하는 행렬이 뒤따르고, 조기경보 지휘기 및 전투기·폭격기·수송기 등 중국 공군의 현역 기종을 아우르는 군용기들이 하늘을 난다.

In this photo released by Xinhua News Agency, North Korea leader Kim Jong Un, center, disembarks from a train as he arrives at a railway station, in Beijing, China, Tuesday, Sept. 2, 2025. (Pang Xinglei/Xinhua via AP)

특히 이번 열병식에선 신형 탱크·함재기·전투기 등 신형 무기 체계를 비롯해 무인 스마트 장비, 사이버·전자전 신무기 등이 대거 공개될 예정이다.



'가짜 탄두'로 적을 교란하는 극초음속 미사일부터 기뢰로 적 잠수함을 타격할 수 있는 무인 잠수정과 일본은 물론 서태평양 미국령 괌이나 미국 본토까지 사정권으로 하는 둥펑(東風·DF) 계열 미사일, 세계 최초로 2개의 좌석을 갖춘 5세대 스텔스 전투기 젠(殲·J)-20S 등이 등장할 수 있다는 전망이 나온다.

<연합>

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]