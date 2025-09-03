차태현 "절친 김준호 결혼식에 축의금 3만원 냈다"

배우 차태현이 절친인 개그맨 김준호의 재혼 축의금으로 3만원을 낸 이유를 밝혔다.

지난 2일 방송된 SBS TV '신발 벗고 돌싱포맨'에서 MC 이상민은 차태현에게 "김준호 결혼식 축의금을 3만 원 냈냐. 기사가 나왔다"고 물었다.

김준호는 "처음에 축의금을 확인하면서 지민이가 불러줬다. '차태현 3만 원'이라고 해서 '봉투 봐. 3만 원?"이라며 당시 상황을 설명했다.

MC 탁재훈은 "태현이가 그럴 아이가 아닌데. 옛날부터 (축의금을) 많이 했다"며 의아하다는 반응을 보였다.

차태현은 "혼자 가는 길에 갑자기 그런 생각이 들었다. 결혼식이 힘들잖아. 나중에 확인할 때 한번 웃으라고. 내가 하면서도 웃겼다. '웃겠지' 하고 냈다"고 말했다.

탁재훈이 "(김)준호를 위한 이벤트였냐"고 묻자 차태현은 "그렇다"고 했다.

김준호는 "지민이에게 많은 금액을 했다. 지민이가 '차태현은 내 식구'라고 한다"고 차태현이 김지민에게 많은 축의금을 냈다고 전했다.

한편 김준호는 개그우먼 김지민과 지난 7월 13일 서울 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스 호텔에서 결혼식을 올렸다.

결혼식 사회는 김준호와 절친한 그룹 '룰라' 출신 이상민이 맡았다. 축가는 가수 거미, 변진섭이 불렀다. 하객 약 1,200명이 참석한 것으로 알려졌다.

김준호와 김지민은 KBS 공채 개그맨 선후배 사이로, 2022년 4월 열애 사실을 공개했다.

<뉴시스>

