김정은 배설물·침·모발도 '극비'…'전용 화장실·쓰레기통' 들고 다니는 이유? [수민이가 궁금해요]

김정은 북한 국무위원장이 이번 방중길에 이용한 전용열차 '태양호'에는 김 위원장의 건강상태 유출과 암살 등을 방지하기 위해 특수 장비가 설치된 것으로 알려졌다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 2일 김정은 당 총비서가 중국 전승절 80주년 기념행사에 참석하기 위해 지난 1일 전용열차로 출발해 2일 새벽 국경을 통과했다고 보도했다. 노동신문, 뉴스1

일본 니혼게이자이신문(닛케이)은 2일 한국과 일본 정보기관을 인용해 이번 전용열차에 김 위원장의 배설물을 통해 건강정보가 외부로 유출되는 것을 막기 위해 전용 화장실이 설치된 것으로 전해졌다고 보도했다.

그러면서 북한은 2018년 판문점 남측 지역인 평화의 집에서 남북 정상회담이 열렸을 때나 같은 해 싱가포르에서 북미 정상회담이 열렸을 때도 전용 화장실을 운반해온 것으로 알려졌다고 소개했다.

김 위원장이 2019년 북미 정상회담을 위해 베트남으로 향하던 도중 중국 남부 난닝(南寧)의 역 플랫폼에서 담배를 피웠을 때 여동생인 김여정 당시 노동당 제1부부장이 재떨이를 들고 다가가 꽁초를 수거한 것도 생체 정보 보호를 위한 것으로 닛케이는 해석했다.

닛케이는 "침이 묻은 담배꽁초에서 김정은의 건강 상태를 파악할 수 있어 수거한 것으로 보인다"며 "당시 김정은은 자신이 사용한 성냥은 손에 쥔 성냥갑에 다시 넣었다"고 전했다.

2일 오후 김정은 국무위원장을 태운 전용열차가 베이징으로 들어오고 있다. 로이터 연합뉴스

이 신문은 "북미 정상회담 등에서 호텔을 이용할 때는 수행원이 모발이나 침 등의 흔적을 모두 지우는 작업을 하고 김정은이 사용한 모든 식기류에서 체액 등 DNA 정보를 완전히 제거한다"고 설명했다.

또 김 위원장이 접촉하는 것에도 세심한 주의가 이뤄져 서명식 등에서는 사전에 주최 측이 준비한 펜 대신 자신들이 준비해온 펜을 사용해 지문을 채취하지 못하도록 한다고 덧붙였다.

북한은 김 위원장에 대한 암살 경계는 물론 철저한 소독에도 여념이 없어 2018년 남북 정상회담에서는 수행원들이 김 위원장이 앉을 의자에 소독약을 뿌리고 등받이, 팔걸이 등을 여러 차례 닦았으며 공중에도 소독약을 분무했을 정도였다고 닛케이는 전했다.

김기환 기자 kkh@segye.com

