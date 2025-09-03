은마아파트 49층 5893세대로 변신

서울 강남의 대표 ‘재건축 대장주’인 대치동 은마아파트가 약 6000세대 규모 대단지로 탈바꿈한다. 강남 노른자위 땅에 대단지가 공급되면서 주변 재건축 사업이 본격화되는 등 서울 주택시장에 큰 영향을 줄 전망이다. 양천구 목동 11단지는 2600여세대 대단지로 변신한다.



서울시는 1일 제9차 도시계획위원회 신속통합기획 정비사업 등 수권분과위원회를 열고 강남구 은마아파트를 최고 49층, 5893세대 단지로 재건축하는 내용의 ‘은마아파트 재건축 정비계획안’을 수정가결했다고 2일 밝혔다. 은마아파트의 재건축 안이 결정된 것은 추진 26년 만이다.

서울 강남구 은마아파트. 뉴스1

이번 결정으로 대치동 학원가 쪽과 학여울역 주변 2곳에 공원이 조성된다. 학원가 쪽 공원 지하에는 400대 규모의 공영주차장을 조성해 불법 주정차 문제에 대응한다. 학원생을 위한 개방형 도서관도 설치한다. 대치역에는 일대 침수피해를 방지하기 위해 4만㎥ 규모의 저류조를 설치해 반복되는 호우 피해를 예방한다는 구상이다. 시는 미도아파트와 선경아파트에도 저류조를 설치할 예정이다.

정비계획 변경안에는 공공분양주택 1090세대 공급도 포함됐다. 시는 역세권 용적률 특례를 적용해 공공임대주택(231세대)과 공공분양주택(182세대)을 추가 공급하는 것을 검토 중이다. 시는 전문가 간담회 등을 통해 신혼부부 및 다자녀 가구에 대한 특별공급 등 세부 공급방안을 마련해 나갈 계획이다.



1979년 준공된 은마아파트는 지은 지 46년 된 서울 강남권을 대표하는 노후 대단지 아파트다. 지은 지 46년이 넘어가면서 주거환경 개선과 안전 확보를 위한 정비사업 필요성이 제기돼왔다.

재건축 사업 추진이 지지부진하게 이어지면서 은마아파트는 ‘강남 재건축의 상징’으로 불려왔다.

은마아파트 주민들은 건립 20년 만인 1999년 첫 재건축 주민설명회를 열고 2003년 말 조합설립추진위를 구성했다. 2015년에는 50층으로 정비계획을 제안했으나, 박원순 전 서울시장의 35층 높이 규제로 인해 막혔다. 지지부진하던 사업은 오세훈 서울시장의 민선 8기 취임 이듬해인 2023년 높이 제한이 전면 폐지되면서 급물살을 탔고, 올해 1월 자문 신청 이후 8개월 만에 신속통합기획(신통기획) 절차를 거쳐 정비계획이 변경됐다.

은마아파트 재건축 결정에 건설업계는 기대감을 나타냈다. 김은선 직방 빅데이터랩장은 “이번 가결은 시장에 강남 재건축 본격화에 따른 가격 상승 기대감을 확산시키는 계기가 될 것”이라며 “공공기여를 통한 신속 승인이라는 구조는 앞으로 다른 재건축 단지에도 적용 가능한 모델이 될 수 있을 것”이라고 설명했다. 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “주변 지역 가격 강세에도 영향을 미칠 수 있을 것”이라며 “다만 토지거래허가구역으로 지정된 상황이고, 대출 규제 여파도 있어 단기 거래 활력은 제한적일 수 있다”고 내다봤다.

최진석 시 주택실장은 “강남권 재건축 사업의 상징적인 프로젝트인 은마아파트의 정비계획 변경 결정은 속도, 공공 책임, 삶의 질 개선이라 3가지 키워드가 잘 이뤄진 대표적인 사례가 될 것”이라며 “용적률 완화로 추가 공급되는 공공분양주택은 공급대상과 방법을 구체화해 나갈 것”이라고 말했다.

서울시 도계위는 같은 날 양천구 목동 11단지에 최고 41층 공동주택 2679세대(공공주택 352세대 포함)를 조성하는 정비계획안을 수정가결했다. 목동11단지는 계남근린공원, 신트리공원 등 녹지 공간과 계남초, 봉영여중, 목동고 등 학교가 인접해 주거 환경이 우수하다.

계획안에 따르면 대상지 북쪽 신트리공원(1만6409㎡), 서쪽 계남근린공원과 연계한 근린공원(1만1540.6㎡)을 설치해 목동지구 남쪽 거점 공원(합계 2만7949.6㎡)을 조성한다. 또 봉영여중과 목동고교변으로 소공원(7970.7㎡)을 조성해 학생과 인근 주민이 쾌적하게 사용할 수 있는 휴게 공간을 마련한다. 노인 인구 증가를 고려해 노후화된 기존 사회 복지 시설을 확대 조성(연면적 5000㎡)할 예정이다. 새로 조성되는 근린공원과 연계해 공공 청사(여성발전지원센터, 연면적 5000㎡)를 신설한다.

현재 목동지구 아파트 재건축사업은 신통기획 자문 사업을 추진 중이다. 시는 올해 안에 목동 14개 단지 모두 정비계획을 확정한다는 방침이다.

이병훈·김세희·이강진 기자

