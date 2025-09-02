횡성군, 농촌형 공공버스 ‘희망버스’ 추가 운행 개시

횡성군은 청일면 희망버스가 전날부터 추가 운행을 개시했다고 2일 밝혔다.

희망버스는 농림축산식품부에서 추진하는 농촌형 공공형버스 사업이다. 대중교통 취약지역 주민들의 이동권을 보장하고 지역 실정에 맞는 맞춤형 교통서비스를 제공하기 위해 운영된다.

횡성군청 전경. 횡성군 제공

청일면은 2017년부터 희망버스 운행을 시작했다. 이달 증차로 15인승 소형버스 2대가 왕복 운행에 투입된다. 요금은 기존 농어촌버스와 동일하다. 1시간 이내 농어촌버스로 환승 시 무료 이용이 가능하다.

운행 횟수도 기존 5회에서 8회로 늘어나 농어촌버스와 연계 수송 역시 한층 원활해진다. 또 청일면에서 둔내역까지 하루 2회 추가운행을 실시, 주민들과 둔내역을 찾는 방문객들의 교통 편의가 크게 향상될 전망이다.

박용균 군 도시교통과장은 "이번 청일면 희망버스 증차 이후에도 지속적인 모니터링을 통해 불편사항을 해소하고 앞으로도 대중교통 취약지역 주민들의 이동권을 보장 및 교통편의를 증진하기 위한 여러 방안을 모색해 나가겠다”고 말했다.

횡성=배상철 기자 bsc@segye.com

