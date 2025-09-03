경기청년들 개도국 기후위기 대응 앞장

‘경기청년 기후특사단’이 개발도상국에서 3주간의 기후대응 봉사활동을 마치고 돌아왔다. 민간사절단인 청년 기후특사단은 기후격차 문제를 해결하기 위해 지역별로 나누어 나무 심기와 환경 교육 봉사활동 등을 벌인다. 항공료와 숙식비 등 경비는 도가 지원한다.



2일 경기도에 따르면 117명으로 꾸려진 단원들은 지난달 40명 안팎씩 조를 나눠 몽골, 키르기스스탄, 필리핀 3개국에서 숲 조성, 맹그로브 보호 교육, 기후환경 캠페인, 문화교류 등의 활동을 펼쳤다.



키르기스스탄에 파견된 청년 특사단은 기후환경 캠페인, 운동회, 문화교류 등 봉사를 펼친 뒤 지난 달 27일 비슈케크시 아샤르공원에서 식수행사와 현판식을 열었다. 몽골에 파견된 특사단도 테를지 국립공원에서 숲 조성, 환경캠페인 등을 진행했다.



도는 다음 달 2기 기후특사단 80여명을 라오스와 캄보디아에 파견할 계획이다.

수원=오상도 기자 sdoh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]