주낙영 경주시장, 던 베넷 뉴질랜드대사 접견… APEC 경험 공유

경북 경주시는 주낙영 시장이 던 베넷(Dawn Bennet) 주한뉴질랜드대사를 만나 양국의 미래지향적 교류 방안에 대해 다양한 의견을 나눴다고 2일 밝혔다.

던 베넷 대사는 주중 뉴질랜드 대사관 경제참사관과 뉴질랜드 국회수석보좌관 등을 역임했으며, 2023년 6월 주한뉴질랜드대사로 임명 받았다.

주낙영(왼쪽) 경주시장이 시장실에서 던 베넷 주한뉴질랜드 대사를 접견한 후 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

뉴질랜드는 한국과 함께 APEC 창설 회원국으로, 1989년부터 APEC 활동을 이어왔으며 1999년과 2021년 APEC 정상회의를 개최했다.

주낙영 시장은 이날 던 베넷 대사에게 경주를 소개하며 뉴질랜드와의 협력 확대 방안을 모색했다.

특히 APEC 정상회의 준비 과정에서 뉴질랜드의 경험과 성공비결이 공유될 수 있도록 가교역할을 해 줄 것을 당부했다.

던 베넷 대사는 "경주는 한국의 역사와 문화의 정취가 잘 드러나는 도시로 2025년 APEC 정상회의 성공 개최를 기원한다"고 전했다.

주낙영 시장은 "경주시는 APEC 정상회의를 성공적으로 개최하기 위해 만반의 준비를 하고 있다"며 "뉴질랜드의 APEC 개최 경험이 경주에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

한편, 던 베넷 대사는 APEC 정상회의 숙소 및 주요 APEC 관계 시설을 둘러본 뒤 안동으로 이동했다.

경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]