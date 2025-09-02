경북문화관광공사 경주아트패스, 출시 한 달 만에 2000장 판매

경북문화관광공사는 지난 7월 22일 전국 최초로 선보인 미술관·박물관 통합 할인입장권 ‘경주아트패스’가 출시 한 달 만인 8월 말 기준으로 판매 2000장을 돌파했다고 2일 밝혔다.

경주아트패스는 경주 대표 예술기관 4곳(▲솔거미술관 ▲우양미술관 ▲PLACE C(플레이스씨) ▲불국사박물관)을 기존 대비 50% 이상 할인된 가격(3만7000원→1만8000원)에 자유롭게 관람할 수 있는 통합 입장권이다.

경주아트패스 포스터. 공사 제공

개별 입장권 구매의 번거로움을 해소하고, 경주의 예술 공간을 하나의 여정처럼 연결해 호응을 얻고 있다.

특히 고대 불교미술에서 현대 추상회화까지 아우르는 다층적 관람 경험을 제공한다.

이를 통해 관광객들은 역사적 유산과 동시대 예술을 오가며 경주를 새로운 방식으로 체험할 수 있다는 점에서 높은 만족도를 나타내고 있다.

플레이스씨 최유진 관장은 “경주아트패스를 통해 신규 관람객 유입이 크게 늘었다”며, “특히 젊은층이 현대미술 전시에 자연스럽게 접근할 수 있는데다 경주가 가진 역사적 무게감 속에서 현대미술을 즐길 수 있다는 점이 신선하다는 반응이 많다”고 말했다.

우양미술관 이지우 학예사는 “경주아트패스를 구매한 분들이 경주를 하나의 문화 여행지로 인식하게 되는 변화가 뚜렷하다”며, “앞으로도 다양한 전시를 통해 경주의 예술적 매력을 널리 알릴 것”이라고 강조했다.

경주아트패스 도입은 관광객의 평균 체류 시간을 늘리고 숙박·식음·교통 등 지역 경제 전반에 긍정적인 효과를 미치고 있다.

역사문화유산에 집중됐던 소비가 지역 미술관·박물관으로 분산되는 등 경주의 관광 자원이 더욱 다채로워지고 있다는 평가가 나온다.

이번 성과를 바탕으로 내년에는 참여 기관을 대폭 확대하고, 연계 프로그램을 추가해 경주아트패스를 더욱 풍성한 관광 상품으로 발전시킬 계획이다.

김남일 공사 사장은 “경주아트패스는 경주가 역사와 예술이 공존하는 도시로 도약하는 출발점”이라며, “지속가능한 관광콘텐츠로 정착시켜 경주를 예술 수도(首都)로 리브랜딩하겠다”고 밝혔다.

경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

