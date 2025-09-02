최교진 "초3부터 영어 공부해도 충분…조기 교육 줄여야"

최교진 부총리 겸 교육부 장관 후보자는 올해 고등학교 1학년부터 전면 시행 중인 고교학점제가 학교 현장에 제대로 안착하지 못하고 있다면서도 "(제도 자체를) 취소할 일은 절대 아니다"라고 2일 밝혔다.



최 후보자는 이날 국회 인사청문회에서 "고교학점제가 제대로 시행되고 있다고 생각하느냐"는 더불어민주당 진선미 의원의 질의에 "잘 안 되고 있다"고 답변하면서 이같이 말했다.

최교진 부총리 겸 교육부 장관 후보자가 2일 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 인사청문회에서 위원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

최 후보자는 "철저하게 단계적으로 잘 준비해야 했는데, 막상 올해 시행을 하고 보니까 선생님들이 많은 어려움을 호소하고 비판하고 있다"면서 "현장의 비판을 정책 혁신의 자양분으로 삼을 것"이라고 했다.



그러면서 "현장의 의견을 들으면서 고교학점제를 시행하는 데 현실적으로 해결할 수 있는 문제들을 모아 대응책을 (마련해) 선생님들과 국민들께 드리겠다"며 "교원 (충원) 문제와 입시 관련 문제에 대해서는 행정안전부와 국정교육위원회와 협의하는 등 노력을 지속하겠다"고 강조했다.



이어 "적어도 우리 학생들이 시험 도구가 되지 않고, 학교와 교육부를 믿고 갈 수 있도록 최대한 보완하겠다"며 "학부모님들이 온전히 만족하지는 못해도 안심하고 아이들 성장을 지원할 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.



최 후보자는 이재명 정부의 국정과제인 '서울대 10개 만들기' 예산으로 8천733억원이 투입되는 데 대해선 "단계적으로 높여가야 할 것이라고 본다"며 "저 정도의 예산은 (지방거점국립대) 9개 지역 중 세 군데 착수에 필요한 정도의 예산"이라고 설명했다.



그는 영유아 영어 교육 문제와 관련해서는 "유아들이 너무 조기에, 우리말도 인식하기 전에 외국어를 가르치는 일은 줄여나가야 하지 않을까 생각한다"면서 "국가교육 과정 전체로 볼 때 초등학교 3학년부터 영어를 해도 충분히 따라갈 수 있다"고 주장했다.



최 후보자는 자신이 세종시 교육감이었던 2014년 유아들에 대한 영어 교육 자체가 아동 학대일 수 있다고 판단해 관내 국립 단설유치원에서 영어 수업 또는 방과 후 수업도 못 하게 했다고 소개했다.

