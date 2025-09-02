세계일보

[속보] 北김정은 탑승 추정 열차, 베이징역 인근 도착

입력 : 2025-09-02 17:12:48 수정 : 2025-09-02 17:12:48
박윤희 기자 pyh@segye.com

김정은 북한 국무위원장이 탑승한 것으로 추정되는 열차가 2일 중국 베이징역 인근에 도착한 것으로 확인됐다.

김정은 북한 노동당 총비서(국무위원장)가 탑승한 것으로 추정되는 특별열차가 2일 오후 중국 베이징역으로 도착하고 있다. 베이징=뉴스1

 

열차는 이날 오후 5시쯤(한국시간) 베이징 기차역 인근에 도착했다.

 

김 위원장의 이번 방중은 5번째로, ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년’ 열병식 참석차 이뤄졌다.


