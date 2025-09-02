[속보] 北김정은 탑승 추정 열차, 베이징역 인근 도착

김정은 북한 국무위원장이 탑승한 것으로 추정되는 열차가 2일 중국 베이징역 인근에 도착한 것으로 확인됐다.

김정은 북한 노동당 총비서(국무위원장)가 탑승한 것으로 추정되는 특별열차가 2일 오후 중국 베이징역으로 도착하고 있다. 베이징=뉴스1

열차는 이날 오후 5시쯤(한국시간) 베이징 기차역 인근에 도착했다.

김 위원장의 이번 방중은 5번째로, ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년’ 열병식 참석차 이뤄졌다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]