트럼프 보란 듯… 손잡은 시진핑·푸틴

시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 2일 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁승리(전승절) 80주년’ 열병식을 계기로 중국 베이징에서 정상회담을 가졌다. 관세전쟁, 우크라이나 전쟁으로 대립하고 있는 미국에 보란 듯 양국이 밀착하며 반(反)미, 반(反)서방을 기치로 한 결속이 더욱 강해질 것으로 보인다.

블라디미르 푸틴(왼쪽) 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 2일(현지 시간) 중국 베이징 인민대회당에서 양자 회담을 앞두고 악수하고 있다. AP연합뉴스

2일(현지시간) 관영 중국중앙(CC)TV와 러시아 타스·스푸트니크통신 등은 이날 오전 베이징 인민대회당에서 시 주석과 푸틴 대통령이 정상회담을 가졌다고 보도했다. 시 주석은 이 자리에서 “중국은 러시아와 더 공정한 글로벌 거버넌스 시스템의 형성을 촉진하기 위해 협력할 것”이라며 “서로의 국가 발전과 번영을 지지하고, 국제 정의와 평등을 단호히 지킬 준비가 돼 있다”면서 “전략적이고 상호 호혜적 협력의 좋은 예”라고 강조했다. 푸틴 대통령은 “우리의 긴밀한 상호작용은 러·중 관계의 전략적 성격을 반영한다”며 “양국 관계는 전례 없이 높은 수준”이라고 평가했다.



시 주석과 푸틴 대통령의 회담은 지난 5월 초 러시아의 제2차 세계대전 승리 기념일(전승절) 80주년 참석을 위해 시 주석이 러시아를 방문했을 때 이뤄진 뒤 약 4개월 만이다. 지난달 미국 알래스카에서 열린 미·러 정상회담 후 약 2주밖에 지나지 않은 시점에 중국과 러시아가 밀착을 과시한 것이 주목된다.



시 주석이 지난달 31일∼지난 1일 톈진에서 푸틴 대통령은 물론 나렌드라 모디 인도 총리 등 상하이협력기구(SCO) 정상회의 회원국들과 잇달아 만나고, 이날 중·러 정상회담까지 개최한 데 대 중국 당국을 대변하는 관영매체 글로벌타임스는 “강대국으로서의 중요한 책임감을 뚜렷하게 보여줬다”고 밝혔다. 서방 매체들은 SCO 정상회의, 전승절 열병식의 잇단 개최가 세계질서의 재편을 노리는 중국의 야망, 위상을 표현한 것이라고 평가했다. 미국 뉴욕타임스(NYT)는 “이번 정상회의를 통해 중국이 다극 세계 질서의 중심으로 떠오르고 있다”며 “푸틴 대통령은 우크라이나 전쟁의 책임을 서방에 전가하기 위한 기회로 이번 무대를 활용한다”고 짚었다.

베이징=이우중 특파원 lol@segye.com

