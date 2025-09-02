‘흑백요리사2’는 왜 백종원을 못 놓는가…“판단은 시청자 몫”

넷플릭스 측은 백종원의 논란에도 ‘흑백요리사2’ 공개를 확정했다. 뉴스1

넷플릭스가 백종원의 논란에도 ‘흑백요리사2’ 공개를 확정해 이목이 쏠렸다.

2일 서울 종로구 JW 동대문 메리어트 호텔에서 ‘넷플릭스 예능 페스티벌 2025’ 행사가 개최됐다. 이 자리에는 황슬우, 장호기, 김예슬, 김학민, 김재원, 정종연, 이노은, 김노민 PD, 유기환 디렉터가 참석해 얼굴을 비쳤다.

이날 ‘크라임씬 제로’, ‘미스터리 수사단2’, ‘피지컬: 아시아’, ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’, ‘케냐 간 세끼’, ‘이서진의 달라달라’, ‘솔로지옥5’, ‘모태솔로지만 연애는 하고 싶어2’, ‘대환장 기안장2’, ‘유재석 캠프’ 등 기대작 공개를 앞두고 있는 넷플릭스 예능 프로그램을 소개하는 시간이 마련됐다.

‘흑백욕리사2’의 심사위원인 백종원은 각종 논란에 휩싸여 그의 출연을 두고 시선이 집중됐지만 넷플릭스 측은 오는 12월 공개를 확정하겠다는 입장을 고수했다.

이날 유기환 디렉터는 “작품에 관련된 수많은 사람이 얼마나 많은 영향을 받게 되는지를 고민했다. 참가한 100명의 셰프들, 3~400명에 가까운 스태프들이 있다. 그래서 예정대로 방송하기로 결정했다”며 “판단은 시청자들에게 맡기는 것이 낫겠다고 생각했다”고 솔직한 심경을 밝혔다.

흑백요리사 SNS 캡처

앞서 백종원은 원산지표기법 위반을 비롯해 축산물위생관리 위반, 식품표시광고법 위반, 식품위생법 위반 등 여러 혐의로 현재 형사 입건과 신고를 당한 상황이다. 이뿐만 아니라 방송계 내 갑질, 프랜차이즈 점주들과의 갈등 등 폭로도 연일 이어져 비난 여론에 휩싸였다.

이 같은 끊이지 않는 의혹에 일각에서는 글로벌 예능인 ‘흑백요리사2’의 출연을 제재해야 한다는 목소리가 나왔지만, 넷플릭스 측은 첫 촬영을 강행한 바 있다. 이후 촬영은 모두 마무리된 상황이다.

한편, 이날 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 백종원의 더본코리아는 최대주주 등의 주식보유 변동 현황 공시를 통해 백 대표가 개인 주식 92만337주를 담보로 120억원의 대출 약정을 체결했다고 밝혔다.

해당 관계자는 “백 대표가 주식담보 대출 120억원 중 100억원을 지난 6월 30일 발족한 상생위원회 운영과 안건 실행 비용 등에 사용할 예정”이라고 설명했다.

