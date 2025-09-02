제40회 국무회의 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

2일 서울 용산 대통령실에서 이재명 대통령 주재로 제40회 국무회의가 열렸다.

이날 국무회의에서는 '상법 일부개정법률' 공포안, '노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률' 공포안, '방송문화진흥회법 일부개정법률' 공포안, '한국교육방송공사법 일부개정법률' 공포안 등이 심의·의결됐다.

기획재정부, 과학기술정보통신부, 행정안전부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 금융위원회 등으로부터 내년도 예산 집행 전략과 핵심 사업 계획을 보고받고 경제성장 동력 확보 방안에 대해 장관들과 심도 있는 토론을 벌였다.

남정탁 기자 jungtak2@segye.com

