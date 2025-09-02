아리스토텔레스는 OO 보고 ‘지구 둥글다’ 알았다 [미드나잇 이슈]

고대 그리스 철학자 아리스토텔레스는 철학 뿐만 아니라 정치, 예술, 윤리, 자연·생물 등 다양한 분야에 학식이 깊은 ‘만학(萬學)의 아버지’였다. 그는 천문학 분야에서도 깊은 이해를 보였는데, 당시 지구가 평평한 판처럼 생겼다고 여겼던 사람들에게 지구가 둥굴다는 지구 구형설을 제시했다.

그가 이런 생각을 했던 것은 월식 때문이었다. 월식이 진행될 때면 달에 비친 지구의 그림자가 항상 둥근 모양이었던 것이다. 그는 구형 물체만이 둥근 그림자를 가질 수 있다며 지구가 둥글다고 주장했다.

둥근 모양의 지구 그림자가 달을 가리고 있다. 2022년 한국천문연구원 전영범 책임연구원 촬영. 한국천문연구원 제공

월식은 지구가 달과 태양 사이에 위치해 일직선을 이룰 때 지구의 그림자에 달이 가려지는 현상이다. 달이 완전히 가려지는 개기월식은 달이 붉은 색으로 보여 서양에서 ‘블러드 문’(핏빛 달)으로 불렸다. 과거엔 불길한 징조로 여겨지기도 했으나, 지금은 신비로운 우주 현상으로 어린이·청소년의 호기심을 자극한다.

오는 8일 새벽 하늘에 개기월식 장관이 펼쳐진다. 한국에서 개기월식이 관측되는 것은 2022년 11월 이후 약 3년 만이다. 개기월식에 관한 궁금증을 문답형식(Q&A)으로 정리했다.

2022년 11월8일 개기월식. 한국천문연구원 박영식 책임연구원 촬영. 한국천문연구원 제공

Q. 개기월식 발생과 관측 조건은?

A. 보름이 될 때마다 월식이 일어나지 않는 이유는 달 궤도와 지구 공전면의 각도가 5도가량 차이 나기 때문이다. 개기월식이 나타나려면 보름달이면서 달이 지구 궤도면과 만나는 교점에 위치해야 한다.

개기월식이 진행될 때 지구에서 이를 관측하려면 달이 지평선 위에 위치, 즉 밤이어야 한다. 또 하늘이 구름이나 미세먼지 등에 가려지지 않고 맑아야 한다.

2022년 11월8일 개기월식. 지구 그림자에 가려진 달이 완전히 붉게 변했다. 한국천문연구원 전영범 책임연구원 촬영. 한국천문연구원 제공

Q. 왜 붉은색으로 보일까?

A. 지구 그림자에 가려진 달은 검은색이 아닌 붉은색을 띤다. 이유는 지구 대기를 지나면서 빛이 산란하기 때문이다. 지구 대기를 지난 태양 빛이 굴절되어 달에 도달하는데, 이때 푸른빛은 대기 속 먼지나 공기에 흩어지고 빨간 빛만 달에 닿는 것이다. 달의 붉은 색은 대기 중 먼지 농도 등에 따라 달라지므로, 이를 통해 지구 대기의 상태를 파악할 수도 있다.

Q. 반영월식·부분월식·개기월식은 무슨 차이?

A. 지구의 그림자는 본그림자와 반그림자로 나뉜다. 본그림자는 그림자의 중심 지역에 해당하는 진한 그림자다. 본그림자 안에서 달빛은 완전히 가려지는데, 부분적으로 가려지면 부분월식, 완전히 가려지면 개기월식이라고 한다.

반그림자는 지구 그림자의 외곽에 해당하며 상대적으로 옅다. 달이 반그림자에 들어가는 것이 반영월식이다. 반영월식이 일어나는 동안 달은 모양을 그대로 유지한 채 미세하게 어두워진다.

Q. 매년 개기월식을 볼 수 있나?

A. 개기월식은 연간 1∼2회 나타나거나 아예 없는 해도 있다. 2023년과 2024년에는 개기월식이 없었다.

올해는 두 차례 개기월식이 있다. 다만 지난 3월14일 개기월식은 한국에서 볼 수 없었다. 오는 8일 개기월식은 한국시간 새벽에 일어난다. 기상조건만 좋으면 한국땅 어디에서든 볼 수 있다.

내년 3월에 돌아올 다음 개기월식 역시 한국에서 관측이 가능하다. 그 이후 한국에서 관측할 수 있는 개기월식은 2년8개월 뒤다. 2028년 12월 31일에서 2029년 1월 1일로 해가 넘어갈 때 발생해 ‘블러드 문’과 함께 특별한 신년을 맞이하게 될 전망이다.

2025년 9월 8일 새벽에 진행될 개기월식 진행도. 한국천문연구원 제공

Q. 이번 개기월식, 몇시에 볼 수 있나?

A. 오는 8일 개기월식은 지구 반그림자에 달이 들어가는 반영식을 시작으로 달이 지구 본그림자에 일부분 가려지는 부분식이 새벽 1시 26분 48초에 시작된다. 이후 2시 30분 24초에 달이 지구 그림자에 완전히 들어가며, 그림자에 가장 깊게 들어가는 ‘최대식’은 3시 11분 48초다. 이때 달의 고도가 약 31도로 남서쪽 하늘에서 볼 수 있다. 이후 식의 전 과정은 5시 56분 36초에 끝난다.

2022년 11월8일 개기월식. 한국천문연구원 전영범 책임연구원 촬영. 한국천문연구원 제공

Q. 어떻게 관측할까?

A. 개기월식은 맨눈으로도 충분히 관찰할 수 있다. 월식이 진행되는 시간에 맞춰 남서쪽 하늘을 보면 서서히 어두워지다가 붉고 어두운 빛을 띠는 달의 변화를 관찰할 수 있다. 쌍안경이나 망원경이 있으면 달 표면의 미세한 그림자 변화나 붉은색을 더 선명하게 볼 수 있다.

지역 과학관이나 천문대에서 준비한 관측 행사에 참여하는 방법도 있다. 8일 새벽 과천과학관이 개최하는 특별관측회에서는 천체망원경으로 붉게 변하는 달뿐만 아니라 토성의 고리도 직접 볼 수 있다. 관심 있는 시민들은 각 과학관과 천문관 홈페이지에서 행사 정보를 확인하면 된다.

김희원 기자 azahoit@segye.com

