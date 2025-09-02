농협목우촌, 추석 선물세트 사전예약...최대 50% 할인혜택

사진=농협목우촌 제공

농협목우촌(대표이사 박철진)이 추석을 맞아 14일까지 자사 온라인몰 목우촌몰에서 ’추석 선물세트 사전예약 할인판매’ 행사를 진행한다고 2일 밝혔다.

행사기간 내 선물세트를 최대 50% 할인된 가격에 제공하며, ▲한우 ▲육우 ▲한돈 ▲수제햄 ▲캔 종합 ▲펫 푸드 ▲건강 제품 등을 2만원대 합리적인 가격부터 120만원대 프리미엄 세트까지 폭넓게 구매할 수 있다.

또한, 이번 행사에서는 쌀 소비촉진을 위해 실용성을 높인「한토래 웰빙 혼합7곡」이 포함된 마음가득 S5호 세트를 새롭게 선보이며, 이와 함께 수제햄과 캔 종합세트 구매 시 구매금액의 5%가 목우촌몰 포인트로 적립되는 혜택도 받을 수 있다.

박철진 대표이사는 “소중한 분들에게 마음을 전할 수 있는 선물을 고심하실 소비자들을 위해 이번 행사를 마련했다”며 “우수한 품질의 목우촌 선물세트로 풍성한 마음을 나누는 명절 되시기 바란다”고 말했다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]