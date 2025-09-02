서장훈, ‘재산 2조설’ 억울하긴 한데…“회식비 차 한 대 값”

서장훈이 자신을 둘러싼 재산 2조설에 대해 입을 열었다. ‘라디오스타’ 제공

서장훈이 자신을 둘러싼 ‘재산 2조설’, ‘축의금 3000만원’ 등 금수저 의혹에 대해서 해명을 나섰다.

3일 방송되는 MBC ‘라디오스타’에서는 ‘올 덩치 프로젝트’ 특집에 서장훈, 신기루, 신동, 나선욱이 게스트로 출격해 화려한 입담과 먹성을 뽐낸다.

서장훈은 농구 선수 은퇴 이후 예능에 본격적으로 발을 들이면서 ‘미운 우리 새끼’, ‘아는 형님’, ‘무엇이든 물어보살’ 등 다양한 프로그램에서 활약하며 ‘예능인’으로서 자리를 잡았다. 솔직한 화법과 냉철한 시선, 그리고 따뜻한 인간미까지 다채로운 매력으로 전 세대를 아우르는 인기로 방송계 대표 MC 반열에 이름을 올렸다.

최근에는 큰 화제를 모으고 있는 ‘이혼숙려캠프’ 등 리얼 관찰 예능에서도 객관적이고 솔직한 반응과 조언으로 큰 공감과 인기를 얻고 있다.

서장훈이 라디오스타에서 다양한 에피소드를 털어놓는다.

이날 서장훈은 함께 ‘아는 형님’에 출연 중인 김희철 때문에 말도 안 되는 부자 루머에 휩싸였다며 억울해하는 모습을 보여 눈길을 끈다. 그는 김희철이 방송에서 “서장훈의 재산이 2조이며 민경훈 결혼식에도 축의금을 3000만원을 했더라”라고 얘기해 진짜 믿는 사람들이 생겼다며 호소한다.

그뿐만 아니라 이후로 전국에서 돈 좀 빌려달라는 연락이 쏟아졌다고 말해 웃픈 비하인드를 전했다는 후문.

또 이날 서장훈은 얼마 전 ‘성대 결절’ 진단을 받았던 사실을 고백해 놀라움을 안긴다. 그는 “방송에서 화내고 직설을 하는 역할 탓에 성대 결절이 왔다”며 “병원에서 말을 줄이라더라. 치료를 위해 이틀간 집에서 침묵하며 지냈다”고 밝힌다.

이에 김구라는 “방송보다 사석에서 말을 줄여야 한다”고 대답해 웃음을 더한다.

서장훈이 밝힌 회식비에 김국진이 놀란다.

한편, 이날 서장훈은 회식비로만 차 한 대 값을 지불했던 일화도 고백해 시선을 모은다.

그는 “제 이름 앞에 항상 ‘2조 거인’이 붙는다. ‘먹찌빠’ 멤버들과 회식을 했는데 그날 테이블의 반 정도를 우리가 먹었다”며 회식비를 공개했고, 이를 들은 김국진은 “차 한 대 값 아니냐”고 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다.

서장훈의 다양한 에피소드를 담은 이번 방송은 3일 MBC에서 확인할 수 있다.

