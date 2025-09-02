농협 임직원, '사랑의 집고치기 농가희망 봉사활동' 실시

2일 충북 영동군 학동리에서 열린 '사랑의 집고치기 농가희망 봉사활동' 발대식에 참석한 강호동 농협회장(맨앞줄 왼쪽에서 5번째)이 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.

농협중앙회(회장 강호동) 임직원으로 구성된‘사랑의 집고치기 농가희망봉사단’은 2일 충북 영동군 추풍령면 학동리마을에서‘사랑의 집고치기 농가희망 봉사활동’발대식을 개최하고, 관내 농가 12가구를 대상으로 집고치기 봉사활동을 실시했다.

이날 발대식에는 강호동 농협중앙회장, 박덕흠 국회의원, 정영철 영동군수 등 180여 명이 참석하여 봉사단원들을 격려하고, 마을회관 기증품 전달 및 담장 도색과 도배 등 노후 농가 시설 개선활동을 하였다.

농협중앙회‘사랑의 집고치기 농가희망봉사단’은 2005년 건축, 전기, 기계 등 전문기술을 보유한 농협 직원들의 자발적 재능 기부로 시작하였으며, 현재까지 총 184회의 봉사활동을 통해 고령농업인과 장애인, 다문화·소년소녀 가정 등 취약계층 1,023가구에 새로운 보금자리를 마련해 주었다.

강호동 회장은 “농협은 창립이후 농업인 복지증진과 지역사회 발전을 위해 노력해 왔으며, 이번 사랑의 집 고치기 농가희망 봉사활동을 비롯한 다양한 분야의 나눔경영을 지속적으로 실시해왔다”고 전했다.

그러면서 “’사랑의 집고치기 농가희망 봉사활동’을 통해 행복한 농촌을 만들기 위한 주거환경 개선에 지속적인 노력을 기울이고 있다”며 “앞으로도 농협 임직원들은 사회공헌활동에 더욱 매진하여 국민에게 받은 사랑에 보답하는 새로운 대한민국 농협을 만들어 가겠다”고 말했다.

추풍령읍 학동리 이제림 마을이장은 “춥고 오래된 집에서 불편하게 지내시는 주민들을 볼 때마다 안타까웠는데 이번 봉사활동을 통해 소중한 보금자리가 더욱 안락하게 정비되어 마을을 대표해 감사의 말씀을 전한다”며 고마움을 표시했다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

